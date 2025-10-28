IB SA Admit Card 2025 Download Link
Cyclone Montha School Holiday: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में कॉलेज बंद, यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स

Akshara Verma
By Akshara Verma
Oct 28, 2025, 13:24 IST

Cyclone Montha: मिली ताजा जानकारी के अनुसार, चक्रवात मोंथा के लिए जारी हाई अलर्ट के कारण भारत के कुछ राज्यों में स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान इस हफ्ते बंद कर दिए गए हैं। खबरों के मुताबिक, Cyclone Montha के चलते तमिलनाडु के चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों में स्कूल बंद हैं। चक्रवात मोंथा अलर्ट के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा के भी कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 27 से 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। ओडिशा में 30 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी जानकारी यहां मिलती रहेगी।

Cyclone Montha: चेन्नई में आज, 28 अक्टूबर को स्कूल बंद

चेन्नई में अधिकारियों ने चक्रवात मोंथा के लिए जारी हाई अलर्ट के कारण जिले के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। जिले में आज, 28 अक्टूबर को स्कूल बंद हैं। चक्रवात मोंथा अलर्ट के कारण तिरुवल्लूर जिले के लिए भी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की गई है।

Cyclone Montha: आंध्र प्रदेश और ओडिशा में स्कूल बंद

ताजा खबरों के अनुसार, राज्यों की ओर बढ़ रहे चक्रवात मोंथा के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा में स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान दो दिनों के लिए बंद रहेंगे। इन छुट्टियों की घोषणा संबंधित राज्य सरकारों ने की है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, चक्रवात मोंथा के कल, 28 अक्टूबर तक एक गंभीर चक्रवात में बदलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के पांच जिलों ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए इलाके खाली करने की योजना, स्कूल बंद करने और एडवाइजरी जारी की है। इन जिलों में काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, कोनासीमा, एलुरु और पश्चिमी गोदावरी शामिल हैं।

खबरों के अनुसार, भारी बारिश की चेतावनी के कारण काकीनाडा जिले में 27 से 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। कोनासीमा और एलुरु प्रशासन ने भी 27 और 28 अक्टूबर, 2025 को स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की है।

ओडिशा में, आठ जिलों को रेड जोन में रखा गया है, जहां 28 और 29 अक्टूबर, 2025 को भारी बारिश के साथ चक्रवात का गंभीर असर होने की आशंका है। इन जिलों में मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, गंजम, कंधमाल और कालाहांडी शामिल हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कूल की छुट्टियों और स्कूल दोबारा खुलने की जानकारी के लिए स्कूल अधिकारियों के संपर्क में रहें।

यह खबर लगातार अपडेट हो रही है। ताजा जानकारी के लिए इस पेज पर आते रहें।


Cyclone Montha: Schools, Colleges Closed in These Districts of AP and Odisha
Cyclone Montha: Schools, Colleges Closed in These Districts of AP and Odisha
