UP Police Admit Card 2025: यूपी पुलिस SI, ASI, कंप्यूटर ऑपरेटर एडमिट कार्ड uppbpb.gov.in पर, ये रहा Hall Ticket Link

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने UP Police SI, ASI और Computer Operator Exam 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज 28 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिए गए है। उम्मीदवार अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा। परीक्षा 1 और 2 नवंबर 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

UP Police SI, ASI Admit Card Link यहां क्लिक करें UP Police Computer Operator Grade-A Admit Card Link यहां क्लिक करें

यूपी पुलिस SI, ASI, कंप्यूटर ऑपरेटर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटuppbpb.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर “उ०प्र० पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा के जिला/नगर व दिनांक की सूचना एवं प्रवेश पत्र हेतु लिंक और पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा के जिला/नगर व दिनांक की सूचना एवं प्रवेश पत्र हेतु लिंक ” खोजें और क्लिक करें।

अपने Registration Number और Date of Birth दर्ज करें।

Captcha या सुरक्षा कोड भरें और Submit पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

