UP Police Admit Card 2025: यूपी पुलिस SI, ASI, कंप्यूटर ऑपरेटर एडमिट कार्ड uppbpb.gov.in पर, ये रहा Hall Ticket Link

Oct 28, 2025, 13:40 IST

UP Police Admit Card 2025: यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा के एडमिट कार्ड उम्मीदवार  आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 1 और 2 नवंबर को आयोजित की जाएगी।

यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर एडमिट कार्ड 2025
यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर एडमिट कार्ड 2025

HIGHLIGHTS

  • यूपीपीआरपीबी यूपी पुलिस एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2025 एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से डाउनलोड करें।
  • यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को अपनी Registration Number और Date of Birth दर्ज करना होगा, फिर Captcha/सुरक्षा कोड भरकर Submit करना है।
  • कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए परीक्षा 1 नवंबर 2025 को और अन्य पदों के लिए 2 नवंबर 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने UP Police SI, ASI और Computer Operator Exam 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज 28 अक्टूबर 2025 को  जारी कर दिए गए है। उम्मीदवार अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा। परीक्षा 1 और 2 नवंबर 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। 

UP Police SI, ASI Admit Card  Link

यहां क्लिक करें

UP Police Computer Operator Grade-A Admit Card Link

यहां क्लिक करें

यहां देखें: एमपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025

यूपी पुलिस SI, ASI, कंप्यूटर ऑपरेटर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

यूपी पुलिस SI, ASI और कंप्यूटर ऑपरेटर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटuppbpb.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर “उ०प्र० पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा के जिला/नगर व दिनांक की सूचना एवं प्रवेश पत्र हेतु लिंक और  पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा के जिला/नगर व दिनांक की सूचना एवं प्रवेश पत्र हेतु लिंक ” खोजें और क्लिक करें।

  • अपने Registration Number और Date of Birth दर्ज करें।

  • Captcha या सुरक्षा कोड भरें और Submit पर क्लिक करें।

  • स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें

यहां क्लिक करें:- UP Police SI, ASI, Computer Operator Exam City Slip 2025

  • Oct 28, 2025, 12:41 IST

    यूपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

    उम्मीदवार यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपना यूपी एसआई प्रवेश पत्र 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया देख सकते हैं:

    1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

    2. फिर यूपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।

    3. लॉगिन विवरण (रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, पासवर्ड) और सत्यापन कोड दर्ज करें।

    4. नए टैब में आपका यूपी एसआई एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

    5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए इसका प्रिंटआउट ले

  • Oct 28, 2025, 11:15 IST

    UP Police Bharti: कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए सीधी भर्ती के निर्देश

    उ०प्र० पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन एवं ओ० एम० आर० उत्तर पत्रक भरने के निर्देश पीडीएफ यहां देखें।

    Written Exam & OMR Instructions

  • Oct 28, 2025, 11:12 IST

    यूपी पुलिस भर्ती एडमिट कार्ड: ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के निर्देश PDF

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन एवं ओ० एम० आर० उत्तर पत्रक भरने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

    OMR Instructions PDF

  • Oct 28, 2025, 11:05 IST

    UP Police SI Admit Card 2025: हेल्पलाइन नंबर

  • Oct 28, 2025, 09:58 IST

    UP Police SI ASI Admit Card 2025 Link

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं। वहां “नवीनतम अधिसूचना” या “भर्ती” सेक्शन में जाकर पुलिस SI, ASI और Computer Operator एडमिट कार्ड / हॉल टिकट लिंक खोजें। अपना एडमिट कार्ड देखने या डाउनलोड करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या (Registration Number) और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें।

  • Oct 28, 2025, 09:11 IST

    UP Police SI Admit Card: यूपी पुलिस एसआई, ASI, Computer Operator एडमिट कार्ड कहां मिलेगा?

    UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर SI, ASI और Computer Operator (Grade-A) एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होगा। उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल भर कर हॉल टिकट डाउनलोड और प्रिंट कर सकते है।

