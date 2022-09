Samantha Cristoforetti: सामंथा क्रिस्टोफोरेटी ISS की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी, जानें किस देश की है?

Samantha Cristoforetti: इटली की सामंथा क्रिस्टोफोरेटी (Samantha Cristoforetti) इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गईं. यह उपलब्धि उन्होंने बुधवार को अंतरिक्ष से लाइव प्रसारण के दौरान हासिल की. कमान संभालने के बाद इटली की सामंथा ISS की 5वीं यूरोपीय कमांडर बन गयी है. साथ ही वह पहली गैर-अमेरिकी महिला भी बन गयी है.

अपने नाम की घोषणा के बाद 45 वर्षीय सामंथा ने कहा कि ' मैं कमांडर के पद पर अपनी नियुक्ति से बेहद खुश हु' सामंथा एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री है. वह अंतरिक्ष में और पृथ्वी की कक्षा में टीम का नेतृत्व करने में कुशल है. उनसे पहले यूरोप की ओर से अलेक्जेंडर गर्स्ट,थॉमस पेसक्वेट,फ्रैंक डी विन्न, और लुका परमिटानो स्पेस स्टेशन के कमांडर रह चुके हैं.

