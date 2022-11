Gerard Pique: स्पेनिश फुटबॉलर जेरार्ड पिक ने की रिटायरमेंट की घोषणा, जानें जेरार्ड के बारें में

Gerard Pique: स्पेनिश लीजेंड जेरार्ड पिक ने गुरुवार 3 नवंबर, 2022 को बार्सिलोना के अगले ला लीगा मैच के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। 35 वर्षीय जेरार्ड पिक फुटबॉलर ने अपने संन्यास की घोषणा करने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल का सहारा लिया और 6 नवंबर को कैंप नोउ में होने वाला अल्मेरिया के खिलाफ बार्सिलोना का मैच उनका आखिरी मैच होगा।

बार्सिलोना में जन्मे- जेरार्ड पिक इस सीज़न में वह थोड़ा नीचे चले गए है, जिन्होंने ला लीगा संस्करण में केवल तीन शुरुआत की है। 2009 से 2018 तक जेरार्ड पिक ने स्पेन का प्रतिनिधित्व किया। जहां उन्होंने 102 मैचों में 5 गोल किए।

The Spanish soccer player Gerard Piqué, a defender of FC Barcelona, surprisingly announced his retirement from professional sports at the age of 35 and will play his last match for Barcelona this Saturday, reports AFP



(Pic: Gerard Piqué's Twitter handle) pic.twitter.com/G63zcq12A5