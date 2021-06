टोक्यो 2020: टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का 'थीम सॉन्ग' लॉन्च हुआ

भारत ने जुलाई-अगस्त में होने वाले टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic 2020) के 30 दिन पहले अपना ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया. खेल मंत्री किरेन रीजीजू इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे. जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में अब एक महीने से भी कम समय बचा है.

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में खेल मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद रहे. उनके अतिरिक्त भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, महासचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के साथ ओलंपिक दल के साथ जाने वाले अधिकारी भी मौजूद थे.

All Covid-19 protocols were properly followed while the Olympic Theme Song was launched on #OlympicDay

#Cheer4India 🇮🇳 https://t.co/kxRQbQWXQg pic.twitter.com/gLhfIPPZjt — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 24, 2021

'तू ठान ले' नाम के थीम सॉन्ग रिलीज

ओलंपिक खेलों के लिए बनाए गए इस थीम सॉन्ग को बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने आवाज दी है, जिसके शीर्षक 'लक्ष्य तेरा सामने है' और उन्होंने ही इस गाने को गाया भी है. इस थीम सॉन्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक छोटे से भाषण को भी सुना जा सकता है. पीएम मोदी कह रहे है कि एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ता है तो सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है.

Here's the official theme song for #Tokyo2020



Tune in to the melody of the Olympic Theme Song crafted for the Indian Olympic Contingent #TuThaanLey sung by @_MohitChauhan #Cheer4India pic.twitter.com/cYutG3QYTI — PIB India (@PIB_India) June 23, 2021

खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके पर दिए अपने बयान में कहा कि आज ओलंपिक दिवस है और टोक्यो ओलंपिक की 30 दिन की उलटी गिनती भी आज से शुरू हो रही है. खेलों को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है. हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ दें और रिकॉर्ड बनाएं.

उन्होंने आगे कहा कि पहले हम बहुत कम खेलों में प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन इस बार हमारे एथलीट विभिन्न खेल विधाओं में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. कुछ हमारे लिए बहुत नए हैं जहां भारतीयों ने पहले कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया है. हम टोक्यो ओलंपिक से अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं.

100 से ज्यादा भारतीय एथलीट क्वालीफाई

टोक्यो ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे. इसके लिए अभी तक 100 से ज्यादा भारतीय एथलीट क्वालीफाई कर चुके हैं. इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा घोषणा करते हुए कहा है कि देश के एथलीटों के मैचों को भारत में देखा जा सकता है.

Extremely proud 2 share my song #TuThaanLey is d official Theme Song 4 d Indian Olympic Team #Tokyo2020 #Olympic Games. Song will be launched 2dy by @KirenRijiju ji @ 7.30pm @JLNStadium Lyrics by @prattyg Catch d launch on #IOA + @Media_SAI FB pages Jai Hind! @WeAreTeamIndia pic.twitter.com/sUeEmwqmxg — Mohit Chauhan (@_MohitChauhan) June 23, 2021

ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने क्या कहा?

भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने कहा कि थीम सॉन्ग के लॉन्च के साथ मैं खिलाडियों को ये बताना चाहूंगा कि ये केवल हौसला बढ़ाने वाला एक गाना नहीं है, बल्कि आपके लिए 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थना है. मुझे पूरा विश्वास है कि सभी मुश्किलों और चुनौतियों के बाद भी आप टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए जरूर मेडल जीतेंगे.