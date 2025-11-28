CTET 2026 Application Form
Focus
Quick Links

Current Affairs Quiz 28 नवंबर 2025: साइक्लोन 'Ditwah' का नाम किस देश ने सुझाया है?

By Bagesh Yadav
Nov 28, 2025, 16:36 IST

Current Affairs Quiz 28 Nov 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में साइक्लोन Ditwah, एशिया पावर इंडेक्स 2025, आईएफएफआई 2025 से जुड़े सवाल शामिल हैं.

Add as a preferred source on Google
Join us

Current Affairs Quiz 28 Nov 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है आज के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में साइक्लोन Ditwah, एशिया पावर इंडेक्स 2025, आईएफएफआई 2025से जुड़े सवाल शामिल हैं.

1. चक्रवाती तूफ़ान 'Ditwah' का नाम किस देश ने सुझाया है?

A) भारत

B) श्रीलंका

C) यमन

D) मालदीव

1. C) यमन

साइक्लोन Ditwah दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना एक चक्रवाती तूफ़ान है, जो 30 नवंबर 2025 के आसपास उत्तरी तमिलनाडु–पुडुचेरी–दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर बढ़ रहा है। इस नाम को यमन ने सुझाया है और यह यमन के प्रसिद्ध Detwah Lagoon (सोकोट्रा द्वीप) से जुड़ा है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।

2. हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है?
A) पहला
B) दूसरा
C) तीसरा
D) चौथा

2 C) तीसरा

एशिया पावर इंडेक्स 2025 में, भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। यह वार्षिक इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, जो एशियाई देशों की अपने बाहरी माहौल को प्रभावित करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। रैंकिंग के अनुसार, भारत और चीन दोनों ने विभिन्न मानकों पर अपनी स्थिति में सुधार किया है, हालांकि दोनों के स्कोर में अभी भी काफी अंतर है।

3. पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
A) नई दिल्ली
B) वाराणसी
C) मुंबई
D)  रायपुर 

3. D)  रायपुर 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित किये जा रहे पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे।  इस सम्मेलन का थीम 'विकसित भारत: सुरक्षा आयाम' (Viksit Bharat: Security Dimensions) रखा गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 28 से 30 नवंबर, 2025 के मध्य किया जा रहा है।

4. नव स्थापित आकाशवाणी केंद्र से रेडियो प्रसारण मध्य प्रदेश के किस धार्मिक नगरी में शुरू हुआ?

A) भोपाल

B) उज्जैन 

C) इंदौर

D) जबलपुर

4. B) उज्जैन 

मध्य प्रदेश में, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक नई प्रसारण सेवा और मालवी बोली बुलेटिन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी शामिल हुए। धार्मिक नगरी उज्जैन में नव स्थापित आकाशवाणी केंद्र से रेडियो प्रसारण अब शुरू हो गया है।

5. 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) 2025 का समापन कहाँ होगा?
A) पणजी, गोवा
B) नई दिल्ली
C) मुंबई
D) चेन्नई

5. A) पणजी, गोवा

56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) 2025 का आज पणजी (गोवा) में भव्य समापन समारोह के साथ समापन हो रहा है। समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू और महोत्सव के अध्यक्ष शेखर कपूर जैसे गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। आईएफएफआई का समापन रत्चापूम बूनबंचचोक की थाई फिल्म 'ए यूज़फुल घोस्ट' के प्रदर्शन के साथ होगा। 

साइक्लोन Ditwah: किस देश ने दिया यह नाम और क्या है इसका मतलब, यहाँ जानें सब कुछ

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

Get here latest daily, weekly and monthly Current Affairs and GK in English and Hindi for UPSC, SSC, Banking, Railway, Defence and exams. Download Jagran Josh Current Affairs App.

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

AndroidIOS

Trending

Popular Searches

Latest Education News