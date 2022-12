यूनाइटेड नेशन ने 'नमामि गंगे' को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में दिया स्थान, जानें इसके बारें में

UN's 10 World Restoration Flagships: भारत के 'नमामि गंगे' पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा चलाये गए एक ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है.

वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप को 'यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन' (United Nations Decade on Ecosystem Restoration) के बैनर के तहत जारी किया गया है.

‘नमामि गंगे’ परियोजना गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पुनर्जीवित के उद्देश्य से चलायी गयी थी, जिसे आज यूनाइटेड नेशन द्वारा भी सराहा जा रहा है.

Namami Gange project of 🇮🇳 has been recognised as one of the 10 pioneering efforts to revive the natural world. Awarded @UN's World Restoration Flagship, @cleanganganmcg has rejuvinated 1,500 km of the 2,525 km river and 30,000 ha of forests.



