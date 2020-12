अमेरिका की स्पेस फोर्स को मिला नया नाम, अब कहलाएंगे गार्जियंस

अमेरिकी स्‍पेस फोर्स (United States Space Force) ने हाल ही में अपने जांबाजों को नया नाम दिया है. स्‍पेस फोर्स ने कहा है कि उसके जवान अब ‘गार्जियंस’ के नाम से जाने जाएंगे. इसने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

ट्वीट में आगे कहा गया है कि वर्षों की प्रक्रिया जिसमें अतंरिक्ष प्रोफेशनलों की भागीदारी से हजारों मिशन और शोध को अंजाम दिया गया है. इसमें कहा गया है कि वर्षों की प्रक्रिया जिसमें अंतरिक्ष प्रोफेशनलों की भागीदारी से हजारों मिशन और रिसर्च अंजाम दिए गए हैं.

अमेरिका में लगभग दो साल पहले इस फोर्स के गठन का घोषणा किया गया. यह फोर्स अमेरिका के छठे सशस्‍त्र बल के रूप में सामने आया. इससे जुड़े जवान वास्‍तविक रूप से अंतरिक्ष में तैनात नहीं होते बल्कि अमेरिकी उपग्रहों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं. इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में प्रतिद्वंद्वी देशों के साथ मुकाबला करने के लिए होता है. यह एक प्रकार की अंतरिक्ष सेना है.

चीन और रूस के बाद अमेरिका तीसरा देश है, जिसके पास यह फोर्स है. इसके अलावा अमेरिका के दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी रूस और चीन एंटी सैटेलाइट हमलों के लिए तैयारी कर चुके हैं. अमेरिका बहुत हद तक मौसम, इंटेलिजेंस के लिए बेहरतर तस्‍वीरों और जीपीए सैटेलाइटों के लिए अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों पर निर्भर करता है. इसलिए वे अपने उपग्रहों के लिए कोई जोखिम नहीं ले सकता है.

