Vo Van Thuong: वो वान थुओंग चुने गए वियतनाम के नए राष्ट्रपति, पार्टी पोलितब्यूरो के सबसे युवा सदस्य

वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वान थुओंग (Vo Van Thuong) को चुन लिया गया है. पिछले महीने एक व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच तत्कालीन राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने अचानक इस्तीफा दे दिया था.

चुने गए नए राष्ट्रपति वो वान थुओंग पार्टी के पोलितब्यूरो के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं. जो देश की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है. वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है इसकी राजधानी हनोई है.

#Vietnam's National Assembly elected #VoVanThuong as the country's new President, in a reshuffle of the country's top leadership amid an anti-graft campaign. pic.twitter.com/aih66wiSso