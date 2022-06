Draupadi Murmu: जानिए कौन हैं द्रौपदी मुर्मू जिन्हें बीजेपी ने बनाया राष्ट्रपति उम्मीदवार, यहां पढ़ें सबकुछ

Draupadi Murmu: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) को राष्ट्रपति चुनाव 2022 (President Election 2022) के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद 21 जून 2022 को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी की घोषणा की.

बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके नाम पर मुहर लगा दी है. पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए बीस (20) नामों पर चर्चा की. इसके बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगी.

Smt. Droupadi Murmu Ji has devoted her life to serving society and empowering the poor, downtrodden as well as the marginalised. She has rich administrative experience and had an outstanding gubernatorial tenure. I am confident she will be a great President of our nation.