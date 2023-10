Ballon d'Or 2023 Winners List: मेसी ने 8वीं बार जीता बैलन डी'ओर, विजेताओं की पूरी लिस्ट यहां देखें

फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर (Ballon d’Or) अवार्ड से सम्मानित किया गया है. 67वें बैलन डी'ओर पुरस्कार का आयोजन फ्रांस के पेरिस में थिएटर डू चैटलेट में आयोजित किया गया. आप यहां 2023 के विजेताओं की पूरी लिस्ट देख सकते है.

🌕 Lionel Messi pays tribute to Diego Maradona 💬"Wherever you are, happy birthday Diego! This trophy is also for you." #ballondor pic.twitter.com/mcx9V0Hqyz

