Bihar Voter list Dowload: बिहार फाइनल वोटर लिस्ट के लिए इन वेबसाइट पर चेक करें अपना नाम

Bihar Voter list Dowload: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आयोग ने 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अंतिम लिस्ट को स्पेशल इंटेसिव रिविजन(SIR) के बाद जारी किया गया है। इस लिस्ट में बिहार की राजधानी पटना में 1 लाख 60 हजार 600 मतदाता बढ़े हैं। आयोग की ओर से कुल 7.3 करोड़ मतादाताओं का नाम लिस्ट में जारी किया गया है, जिसमें 14 लाख नए मतदाता हैं।

ऐसे में अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। बिहार के सत्ता के गलियारे में अब बिहार में जल्द ही चुनावी बिगुल भी बजने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हाालंकि, अभी तक चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

क्या थी SIR प्रक्रिया

बिहार में स्पेशल इंटेसिव रिविजन प्रक्रिया जून 2025 में शुरू की गई थी। इसके तहत 7.8 करोड़ मतदाताओं को दोबारा से फॉर्म भरन के लिए कहा गया था। इसके बाद अगस्त माह की पहली तारीख को पहली ड्राफ्ट सूची जारी हुई थी। इस सूची में कुल 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम सामने आए थे, जिनमें 65 लाख नाम हटाए गए थे।