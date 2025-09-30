UPSC NDA 2 Result 2025 Soon
Bihar Voter list Dowload: बिहार फाइनल वोटर लिस्ट के लिए इन वेबसाइट पर चेक करें अपना नाम

By Kishan Kumar
Sep 30, 2025, 17:32 IST

Bihar Voter list Dowload: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत अंतिम वोटर लिस्ट(Bihar Final Voter List) जारी हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर लिस्ट में कुल 7.3 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 14 लाख नए मतदाता हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह लिस्ट बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, जिसमें बिहार के मतदाता अपना नाम चेक कर सकते हैं। 

बिहार फाइनल वोटर लिस्ट 2025
Bihar Voter list Dowload: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आयोग ने 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अंतिम लिस्ट को स्पेशल इंटेसिव रिविजन(SIR) के बाद जारी किया गया है।  इस लिस्ट में बिहार की राजधानी पटना में 1 लाख 60 हजार 600 मतदाता बढ़े हैं। आयोग की ओर से कुल 7.3 करोड़ मतादाताओं का नाम लिस्ट में जारी किया गया है, जिसमें 14 लाख नए मतदाता हैं।

ऐसे में अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। बिहार के सत्ता के गलियारे में अब बिहार में जल्द ही चुनावी बिगुल भी बजने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हाालंकि, अभी तक चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

क्या थी SIR प्रक्रिया 

बिहार में स्पेशल इंटेसिव रिविजन प्रक्रिया जून 2025 में शुरू की गई थी। इसके तहत 7.8 करोड़ मतदाताओं को दोबारा से फॉर्म भरन के लिए कहा गया था। इसके बाद अगस्त माह की पहली तारीख को पहली ड्राफ्ट सूची जारी हुई थी। इस सूची में कुल 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम सामने आए थे, जिनमें 65 लाख नाम हटाए गए थे।

4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम आगामी 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा कर सकती है। टीम में दो अन्य चुनाव आयुक्त भी शामिल रहेंगे। इस दौरान टीम बिहार में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी। संभावना है कि इसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलाना हो सकता है।

22 नवंबर को खत्म हो रहा है कार्यकाल

बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जिनका कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि नवंबर, 2025 में बिहार में चुनावी रण हो सकता है।

किन वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं नाम 

बिहार में 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं की लिस्ट को भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही बिहार मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी को भी सौंपा है। इसके अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। वहीं, यह लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पार्टियों के पास भी उपलब्ध होगी। 

Bihar Final Voter list 2025 वेबसाइट

-voters.eci.gov.in

-electoralsearch.eci.gov.in

कैसे चेक करें अपना नाम 

-सबसे पहले voters.eci.gov.in पर पहुंचें।

-अब यहां होम पेज पर आपको नाम, जिला, विधानसभा और रोल टाइप चुनना होगा।

-इसके बाद अंतिम कैप्चा कोड भरें और अपनी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 

