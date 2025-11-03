उत्तर प्रदेश में चादर का शहर कौन-सा है, जानें

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहां के प्रत्येक जिले की अपनी विशेषता है। आपने प्रदेश के अलग-अलग जिलों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी में एक जिला ऐसा भी है, जो कि विशेष पहचान रखता है। इस जिले को चादर का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह जिला, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।
उत्तर प्रदेश में कुल जिले
सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यूपी में कुल कितने जिले हैं। आपको बता दें कि यूपी पूरे देश में सर्वाधिक जिले वाला राज्य है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। इन मंडलों में कुल 351 तहसील, 17 नगर निगम, 28 विकास प्राधिकरण और 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मौजूद हैं।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। यह जिला कुल 7246 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं, यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो कि 660 वर्ग किलोमीटर में है। यह जिला पापड़ और स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है।
यूपी में चार दिशाओं के चार जिले
उत्तर प्रदेश में चार दिशाओं के चार जिले जाने जाते हैं। इनमें सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, तो सबसे पश्चिमी जिला शामली है, वहीं सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है।
उत्तर प्रदेश में चादर का शहर
अब सवाल है कि यूपी का कौन-सा जिला चादर का शहर कहलाता है। आपको बता दें कि यूपी में फतेहपुर जिला चादर का शहर कहलाता है।
क्यों कहा जाता है चादर का शहर
फतेहपुर जिले में प्रमुख रूप से चादर बुनाई का उद्योग मौजूद है। इसे लेकर यहां कई औद्योगिक इकाइयां भी मौजूद है, जिनमें चादर की बुनाई व प्रिंटिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त यहां जींस का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है।
