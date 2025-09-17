कितने देशों के नाम के आखिर में आता है 'लैंड'? क्या जानते हैं आप!

पूरी दुनिया में इस समय 195 देश हैं। इनमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और 2 देश पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) हैं - वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन।
हर देश का अपना एक खास नाम होता है। कुछ नाम भूगोल, इतिहास या संस्कृति से लिए गए हैं। वहीं कुछ देशों के नाम लोगों, नदियों या दिशाओं के नाम पर रखे गए हैं। हालांकि, कुछ देशों में एक बात समान है - उनके नाम के आखिर में "land" शब्द आता है।
किसी देश के नाम में 'land' शब्द अक्सर वहां के लोगों, भूगोल या इतिहास के बारे में कुछ बताता है। जैसे, 'Finland' का मतलब है 'फिन लोगों की भूमि' और 'Thailand' का मतलब है 'स्वतंत्र लोगों की भूमि'। नाम रखने का यह भाषाई तरीका इन देशों की पहचान के बारे में एक खास नजरिया देता है।
इस लेख में, हम उन टॉप 10 देशों पर नजर डालेंगे जिनके नाम के आखिर में 'land' आता है। ये देश अलग-अलग महाद्वीपों में स्थित हैं। इनका इतिहास बहुत समृद्ध है और इनकी संस्कृतियां भी काफी अलग-अलग हैं। इस वजह से इनके बारे में जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है।
Land पर खत्म होने वाले कुछ देश कौन-से हैं?
कुल 8 देश ऐसे हैं जिनके नाम के आखिर में -land आता है। इनमें शामिल हैं:
|
देश (Country)
|
महाद्वीप (Continent)
|
Thailand
|
एशिया
|
Poland
|
यूरोप
|
Switzerland
|
यूरोप
|
Finland
|
यूरोप
|
Ireland
|
यूरोप
|
Iceland
|
यूरोप
|
Greenland
|
उत्तरी अमेरिका
|
New Zealand
|
ओशिनिया
Thailand
थाईलैंड अपनी चहल-पहल वाली सड़कों, सुंदर समुद्र तटों और प्राचीन मंदिरों के लिए मशहूर है। इस देश के भूभाग में मैदानी इलाके, पहाड़ी क्षेत्र और एक लंबा समुद्र तट है, जिसके किनारे कई ट्रॉपिकल द्वीप हैं। इसके पड़ोसी देश म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया हैं।
Poland
पोलैंड अपने समृद्ध इतिहास और क्राको जैसे मध्ययुगीन शहरों के लिए जाना जाता है। यह ऐतिहासिक महत्व का खजाना है। यहां की जमीन ज्यादातर समतल है, और दक्षिण में कार्पेथियन और सुडेट्स पहाड़ हैं, जो इस देश के आकर्षण को और बढ़ाते हैं।
Switzerland
स्विट्जरलैंड को पूरी दुनिया में शानदार आल्प्स पर्वतों, सटीक घड़ियों और अच्छी क्वालिटी वाली चॉकलेट के लिए जाना जाता है। इसका ज्यादातर इलाका पहाड़ी है, जहां कई साफ-सुथरी झीलें और घाटियां हैं। यह एक लैंडलॉक देश है, यानी इसकी सीमाएं जमीन से घिरी हैं। इसके पड़ोसी देश फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिकटेंस्टीन और इटली हैं।
Finland
फिनलैंड अपनी अनगिनत झीलों, सौना (sauna) और नॉर्दर्न लाइट्स के लिए मशहूर है। यहां की भौगोलिक विशेषताओं में घने जंगल, एक विशाल पठार जहां कई झीलें हैं, और कम आबादी वाला आर्कटिक क्षेत्र शामिल है। फिनलैंड की सीमाएं स्वीडन, नॉर्वे और रूस से लगती हैं।
Ireland
आयरलैंड को 'एमरल्ड आइल' (Emerald Isle) के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने हरे-भरे नजारों, पुराने किलों और जीवंत पब संस्कृति के लिए मशहूर है। यहां की भौगोलिक बनावट में घुमावदार पहाड़ियां, एक मैदानी इलाका और ऊबड़-खाबड़, सुंदर समुद्र तट शामिल हैं। इस देश की एकमात्र जमीनी सीमा उत्तरी आयरलैंड से लगती है, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है।
Iceland
आइसलैंड को उसके ज्वालामुखियों, ग्लेशियरों और गीजर (geysers) की वजह से 'आग और बर्फ की भूमि' कहा जाता है। यह एक ज्वालामुखी द्वीप है। इसका अंदरूनी हिस्सा ऊबड़-खाबड़ और रहने लायक नहीं है, और इसके समुद्र तट पर फ्योर्ड (fjords) बने हुए हैं। यह एक द्वीपीय देश है जिसकी कोई जमीनी सीमा नहीं है।
Greenland
ग्रीनलैंड अपनी विशाल बर्फ की चादर के लिए जाना जाता है, जो इसके ज्यादातर हिस्से को ढके रहती है। यहां की इनुइट संस्कृति भी बहुत खास है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी भौगोलिक पहचान इसके विशाल ग्लेशियरों और ऊबड़-खाबड़ तटीय पहाड़ों से होती है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है और भौगोलिक रूप से यह कनाडा के सबसे करीब है।
New Zealand
न्यूजीलैंड अपने मनमोहक नजारों के लिए जाना जाता है। इनमें शानदार पहाड़ और जियोथर्मल (भू-तापीय) इलाके शामिल हैं। साथ ही, यहां की माओरी संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। यह देश मुख्य रूप से दो द्वीपों से मिलकर बना है। यहां की भौगोलिक बनावट में कई तरह की चीजें शामिल हैं, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, रेतीले समुद्र तट और ऊंची पहाड़ी चोटियां। यह एक द्वीपीय देश है जिसकी कोई जमीनी सीमा नहीं है।
निष्कर्ष
निष्कर्ष यह है कि जिन आठ देशों के नाम के आखिर में 'लैंड' आता है, वे अपनी संस्कृतियों, इतिहास और भूगोल में काफी अलग-अलग हैं। थाईलैंड की चहल-पहल भरी सड़कों से लेकर न्यूजीलैंड के शानदार नजारों तक, इन सभी देशों का अपना एक अलग आकर्षण है। हमें उम्मीद है कि इस लेख से आपको इन देशों और उनके नामों के बारे में गहरी समझ मिली होगी।
