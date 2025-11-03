Check Women's ODI World Cup Winners List
Focus
Quick Links

Women’s World Cup 2025: कितनी पढ़ी-लिखी है भारतीय महिला किक्रेट टीम, जानें यहां

By Kishan Kumar
Nov 3, 2025, 14:20 IST

Women’s World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम कर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। हरमनप्रीत की कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम ने यह यादगार जीत हासिल की है। ऐसे में दुनिया के हर कोने में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की चर्चा है। इस लेख में हम जानेंगे कि महिला क्रिकेट टीम में कौन कितना पढ़ा-लिखा है और भारत के किस राज्य से संबंध रखता है। 

Add as a preferred source on Google
Join us
भारतीय महिला क्रिकेट टीम
भारतीय महिला क्रिकेट टीम

Women’s World Cup 2025: भारत और दक्षिण-अफ्रीका का फाइनल विश्व कप मैच सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। इस मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिली ऐतिहासिक जीत भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों के साथ अतीत के पन्नों में दर्ज हो गई है। हरमनप्रीत की कप्तानी में महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला वनडे विश्व कप विजेता(ICC Women World Cup 2025) का खिताब अपने नाम कर लिया है।

टीम का यह इंतजार करीब 47 साल बाद खत्म हो हुआ है। इससे पहले मिताली राज की कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम 2005 और 2017 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन यहां आकर ट्रॉफी हाथ से फिसल गई थी। इस बार हरमनप्रीत की कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम ने पूरा जोर लगाया और ट्रॉफी(ICC World Cup 2025) को जीत के आगाज के साथ उठाया है।

विश्व विजेता बनने के बाद महिला क्रिकेट की टीम की चर्चा दुनिया के हर कोने में हो रही है। इस लेख में हम टीम में शामिल महिला खिलाड़ियों की शिक्षा के बारे में जानने के साथ यह भी जानेंगे कि वे किस-किस राज्य से संबंध रखती हैं।

स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना का पूरा नम स्मृति श्रीनिवास मंधाना है, जो कि टीम इंडिया की ओपनर भी हैं। मंधाना ने महाराष्ट्र के सांगली में स्थित चिंतन राव कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है।

हरमनप्रीत कौर

हरमनप्रीत कौर वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। उन्होंने मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की है। हरमनप्रीत कौर पंजाब के मोगा की रहने वाली हैं।

शेफाली वर्मा

शेफाली वर्मा ने अपनी स्कूली शिक्षा की है। उन्होंने सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। हालांकि, इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर दिया। आपको बता दें कि वह सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ियों में शामिल हैं।

जेमिमा रोड्रिग्स

जेमिमा को ऑल राउंडर खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। वह मूलरूप से मुंबई की रहने वाली हैं और उन्होंने रिजवी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है। वह टीम में प्रमुख बल्लेबाजों में से एक हैं।

स्नेह राणा

स्नेह राणा मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। उन्होंने दून वैली पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और इसके बाद डीएवी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की।

किस राज्य से है कौन-सी खिलाड़ी

-दीप्ति शर्मा-आगरा उत्तर प्रदेश

-शेफाली वर्मा- रोहतक, हरियाणा

-ऋचा घोष-सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल

-उमा छेत्री-गोलाघाट, असम

-अमनजोत कौर-मोहाली, पंजाब

-प्रतीका रावल-दिल्ली

-क्रांति गौड़- घुवारा, मध्य प्रदेश

-हरलीन देओल-चंडीगढ़

-रेणुका सिंह ठाकुर-शिमला

-स्नेह राणा-देहरादून, उत्तराखंड

-श्री चरणी रेड्डी-चित्तूर, आंध्र प्रदेश

-राधा यादव-मुंबई, महाराष्ट्र

पढ़ेंःउत्तर प्रदेश में चादर का शहर कौन-सा है, जानें

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News