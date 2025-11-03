Women’s World Cup 2025: भारत और दक्षिण-अफ्रीका का फाइनल विश्व कप मैच सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। इस मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिली ऐतिहासिक जीत भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों के साथ अतीत के पन्नों में दर्ज हो गई है। हरमनप्रीत की कप्तानी में महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला वनडे विश्व कप विजेता(ICC Women World Cup 2025) का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम का यह इंतजार करीब 47 साल बाद खत्म हो हुआ है। इससे पहले मिताली राज की कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम 2005 और 2017 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन यहां आकर ट्रॉफी हाथ से फिसल गई थी। इस बार हरमनप्रीत की कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम ने पूरा जोर लगाया और ट्रॉफी(ICC World Cup 2025) को जीत के आगाज के साथ उठाया है। विश्व विजेता बनने के बाद महिला क्रिकेट की टीम की चर्चा दुनिया के हर कोने में हो रही है। इस लेख में हम टीम में शामिल महिला खिलाड़ियों की शिक्षा के बारे में जानने के साथ यह भी जानेंगे कि वे किस-किस राज्य से संबंध रखती हैं।

स्मृति मंधाना स्मृति मंधाना का पूरा नम स्मृति श्रीनिवास मंधाना है, जो कि टीम इंडिया की ओपनर भी हैं। मंधाना ने महाराष्ट्र के सांगली में स्थित चिंतन राव कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। हरमनप्रीत कौर हरमनप्रीत कौर वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। उन्होंने मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की है। हरमनप्रीत कौर पंजाब के मोगा की रहने वाली हैं। शेफाली वर्मा शेफाली वर्मा ने अपनी स्कूली शिक्षा की है। उन्होंने सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। हालांकि, इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर दिया। आपको बता दें कि वह सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ियों में शामिल हैं। जेमिमा रोड्रिग्स जेमिमा को ऑल राउंडर खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। वह मूलरूप से मुंबई की रहने वाली हैं और उन्होंने रिजवी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है। वह टीम में प्रमुख बल्लेबाजों में से एक हैं।