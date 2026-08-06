विदेश पहुंची Indian Railways, इस ट्रेन ने रचा इतिहास

भारतीय रेलवे लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस कड़ी में रेलवे द्वारा हाल ही में भारत के पड़ोसी देश यानि कि नेपाल पहुंचकर नया इतिहास रचा गया है। रेलवे के एक कंटेनर मालगाड़ी ने नेपाल तक का सीधा सफर तय किया है, जिसके बाद रेलवे के इतिहास में यह उपलब्धि दर्ज हो गई है।

कहां से कहां तक चली है ट्रेन

भारतीय रेलवे की ओर से कोलकाता पोर्ट से नेपाल के बिराटनगर कस्टम यार्ड तक पहली बार कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी चलाई गई है। इसके संचालन के साथ ही रेलवे ने भारत-नेपाल माल परिवहन संपर्क को मजबूत करने में मील का पत्थर हासिल किया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक, ट्रेन में कुल 40 कंटेनर थे, जो कि कैनोला का सामान लेकर पहुंचे हैं। ट्रेन ने भारत-नेपाल ट्रांजिट प्रोटोकॉल के तहत नेपाल तक सफर किया है।

2023 में पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जून 2023 में भारत के जोगबनी और नेपाल के बिराटनगर के बीच चौड़ी गेज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया था, जिसके बाद नवंबर, 2025 में संशोधित लेटर ऑफ एक्सचेंज पर साइन के बाद बिराटनगर के लिए कमर्शियल रेल परिवाहन चालू हुआ है।