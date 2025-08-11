UP Board Compartment Result 2025 OUT
Focus
Quick Links

दिल्ली पर शासन करने वाला पहला राजा कौन था, यहां पढ़ें

दिल्ली पर शासन करने वाला पहला राजा अनंगपाल तोमर को माना जाता है। उन्होंने 1052 ईस्वी के आसपास दिल्ली को बसाकर यहां कुतुब मीनार के पास लाल कोट किले का निर्माण करवाया था। आज भी इस किले के कुछ अवेशष देखने को मिल जाएंगे।

ByKishan Kumar
Aug 11, 2025, 13:40 IST
दिल्ली के पहले राजा
दिल्ली के पहले राजा

ऐतिहासिक रूप से देखें, दो दिल्ली कई बार उजड़ी और कई बार बसी। यहां कई राजा-महाराजा और सुल्तान आए, जिन्होंने दिल्ली को कई बार उजाड़ने के साथ शहर को अपने हिसाब से बसाने की कवायद की। इससकी बानगी हमें दिल्ली के ऐतिहासिक किले और अन्य धरोहरों में देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि दिल्ली के कोने-कोने में इतिहास बसता है और यहां प्रत्येक ऐतिहासिक इमारत की अपनी कहानी है।

दिल्ली को रचने-बसने को लेकर अलग-अलग कहानियां मौजूद हैं। हालांकि, इतिहास के पन्नों में झांकें, तो हमें इसका इतिहास हजारों साला पुराना मिलता है। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि दिल्ली पर राज करने वाला पहला ऐतिहासिक राजा कौन था, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

दिल्ली पर राज करने वाले पहले राजा

इतिहास के पन्नों पर गौर करें, तो अनंगपाल तोमर को दिल्ली का पहला राजा कहा जाता है। अनंगपाल तोमर को अनंगपाल द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। वह तोमर वंश के शासक थे, जिनका शासनकाल 11वीं शताब्दी का रहा है।

कब की दिल्ली की स्थापना

अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना 1052 ईस्वी में की थी। उस समय उन्होंने शहर का नाम ढिल्लिका रखा था, जो समय के साथ बदलते-बदलते दिल्ली हो गया।

किस किले का कराया निर्माण

दिल्ली में यह बात बहुत ही कम लोगों को पता हो सकती है कि यहां एक लाल कोट का किला भी है। यह किला मौजूदा समय में महरौली शहर में है। इसे दिल्ली का पहला किला माना जाता है, जो कि एक मजबूत गढ़ माना जाता था। हालांकि, आज इस किले के कुछ अवशेष ही बचे हैं। महरौली में लगा प्रसिद्ध लौह स्तंभ को लाने का श्रेय अनंगपाल तोमर को ही दिया जाता है।

मंदिर और संरचनाओं का कराया निर्माण

अनंगपाल तोमर कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। उन्होंने ने दक्षिणी दिल्ली में कई मंदिरों और संरचनाओं का निर्माण करवाया। इनके कुछ अवशेष आज भी कुतुब मीनार के पास देख जा सकते हैं। 

अनंगपाल के बाद किसने किया शासन

अनंगपाल तोमर द्वितीय के बाद दिल्ली पर चौहानों का शासन रहा था। इन राजाओं में पृथ्वीराज चौहान प्रमुख राजा थे। कुछ समय बाद यहां दिल्ली की सल्तनत की स्थापना हुई और भारत का इतिहास बना।

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेंःनाम के पीछे क्यों लिखा जाता है ‘कुमार’, यह है असली वजह

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News