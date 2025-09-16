कार ब्रांड के बारें में कितना जानते हैं आप? ऑटोमोबाइल से जुड़े इस सवालों का दें जवाब

RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
By Mahima Sharan
Sep 16, 2025, 17:18 IST

कार ब्रांड पर सामान्य ज्ञान के इन सवालों और जवाबों में अलग-अलग तरह की कारों और ब्रांड के बारे में सवाल शामिल हैं। इस क्विज को हल करके ऑटोमोबाइल के बारे में अपना ज्ञान परखें!

gk quiz game on car brands
यह अलग-अलग कार ब्रांड पर एक जनरल नॉलेज क्विज है, जो ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में आपके ज्ञान को परखेगा। यह क्विज ऑटोमोबाइल में दिलचस्पी रखने वालों और अलग-अलग कारों के बारे में जानकारी पाने के इच्छुक लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

आइए, शुरू करते हैं!

कार ब्रांड पर सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब

1. कौन-सा कार ब्रांड Mustang मॉडल की कारें बनाने के लिए जाना जाता है?

(a) Chevrolet

(b) Ford

(c) Dodge

(d) Toyota

सही जवाब: (b) Ford

Explanation: Mustang एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्स कार है, जिसे ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी Ford बनाती है।

2. कौन-सा कार ब्रांड Accord मॉडल की कारें बनाने के लिए जाना जाता है?

(a) Honda

(b) Hyundai

(c) Subaru

(d) Nissan

सही जवाब: (a) Honda

Explanation: Honda, एक जापानी कार निर्माता कंपनी है। यह Honda Accord कारों के लिए जानी जाती है, जो ज्यादा माइलेज देने वाली मिडसाइज सेडान हैं।

3. Audi का मुख्यालय किस देश में स्थित है?

(a) Switzerland

(b) United Kingdom

(c) Germany

(d) Austria

सही जवाब: (c) Germany

Explanation: Audi का मुख्यालय जर्मनी के इंगोलस्टेड में है।

4. कौन-सा कार ब्रांड अपनी लग्जरी गाड़ियों, जैसे "S-Class" सेडान के लिए मशहूर है?

(a) Audi

(b) Cadillac

(c) Mercedes-Benz

(d) Jaguar

सही जवाब: (c) Mercedes-Benz

Explanation: Mercedes-Benz बहुत ही लग्जरी सेडान S-Class की निर्माता है।

5. "Cayenne" मॉडल की कार किस कार निर्माता द्वारा बनाई जाती है?

(a) Porsche

(b) Ferrari

(c) Lamborghini

(d) Bugatti

सही जवाब: (a) Porsche

Explanation: Cayenne एक स्पोर्ट्स कार है, जिसे Porsche बनाती है।

6. इनमें से कौन-सी कार Chevrolet द्वारा नहीं बनाई जाती है?

(a) Camaro

(b) Punto

(c) Corvette

(d) Equinox

सही जवाब: (b) Punto

Explanation: Punto एक हैचबैक मॉडल है, जिसे Fiat Motors बनाती है।

7. Corolla किस कार ब्रांड का मॉडल है?

(a) BMW

(b) Nissan

(c) Subaru

(d) Toyota

सही जवाब: (d) Toyota

Explanation: Toyota, जो जापान की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, Corolla नाम की कॉम्पैक्ट कार बनाती है।

8. Aventador मॉडल किस कार ब्रांड द्वारा बनाए जाते हैं?

(a) Porsche

(b) Ferrari

(c) Lamborghini

(d) Bugatti

सही जवाब: (c) Lamborghini

Explanation: Lamborghini, Aventador, Gallardo और Huracan जैसी सुपर कारों के लिए जानी जाती है।

9. इनमें से कौन-सी एक SUV नहीं है?

(a) Carrera

(b) Tata Safari

(c) Range Rover

(d) Mitsubishi Pajero

सही जवाब: (a) Carrera

Explanation: Carrera एक स्पोर्ट्स कार है, जिसे Porsche बनाती है।

10. कौन-सा कार ब्रांड "Elantra" मॉडल बनाता है?

(a) Hyundai

(b) Kia

(c) Mitsubishi

(d) Subaru

सही जवाब: (a) Hyundai

Explanation: Elantra एक मॉडल है, जिसे दक्षिण कोरिया की कंपनी Hyundai Motors बनाती है।



Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

