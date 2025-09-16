कार ब्रांड के बारें में कितना जानते हैं आप? ऑटोमोबाइल से जुड़े इस सवालों का दें जवाब

यह अलग-अलग कार ब्रांड पर एक जनरल नॉलेज क्विज है, जो ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में आपके ज्ञान को परखेगा। यह क्विज ऑटोमोबाइल में दिलचस्पी रखने वालों और अलग-अलग कारों के बारे में जानकारी पाने के इच्छुक लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आइए, शुरू करते हैं! कार ब्रांड पर सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब 1. कौन-सा कार ब्रांड Mustang मॉडल की कारें बनाने के लिए जाना जाता है? (a) Chevrolet (b) Ford (c) Dodge (d) Toyota सही जवाब: (b) Ford Explanation: Mustang एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्स कार है, जिसे ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी Ford बनाती है। 2. कौन-सा कार ब्रांड Accord मॉडल की कारें बनाने के लिए जाना जाता है? (a) Honda (b) Hyundai (c) Subaru (d) Nissan सही जवाब: (a) Honda Explanation: Honda, एक जापानी कार निर्माता कंपनी है। यह Honda Accord कारों के लिए जानी जाती है, जो ज्यादा माइलेज देने वाली मिडसाइज सेडान हैं। 3. Audi का मुख्यालय किस देश में स्थित है?

(a) Switzerland (b) United Kingdom (c) Germany (d) Austria सही जवाब: (c) Germany Explanation: Audi का मुख्यालय जर्मनी के इंगोलस्टेड में है। 4. कौन-सा कार ब्रांड अपनी लग्जरी गाड़ियों, जैसे "S-Class" सेडान के लिए मशहूर है? (a) Audi (b) Cadillac (c) Mercedes-Benz (d) Jaguar सही जवाब: (c) Mercedes-Benz Explanation: Mercedes-Benz बहुत ही लग्जरी सेडान S-Class की निर्माता है। 5. "Cayenne" मॉडल की कार किस कार निर्माता द्वारा बनाई जाती है? (a) Porsche (b) Ferrari (c) Lamborghini (d) Bugatti सही जवाब: (a) Porsche Explanation: Cayenne एक स्पोर्ट्स कार है, जिसे Porsche बनाती है। 6. इनमें से कौन-सी कार Chevrolet द्वारा नहीं बनाई जाती है? (a) Camaro (b) Punto (c) Corvette (d) Equinox सही जवाब: (b) Punto Explanation: Punto एक हैचबैक मॉडल है, जिसे Fiat Motors बनाती है। 7. Corolla किस कार ब्रांड का मॉडल है? (a) BMW (b) Nissan (c) Subaru