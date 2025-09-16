कार ब्रांड के बारें में कितना जानते हैं आप? ऑटोमोबाइल से जुड़े इस सवालों का दें जवाब

यह अलग-अलग कार ब्रांड पर एक जनरल नॉलेज क्विज है, जो ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में आपके ज्ञान को परखेगा। यह क्विज ऑटोमोबाइल में दिलचस्पी रखने वालों और अलग-अलग कारों के बारे में जानकारी पाने के इच्छुक लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
आइए, शुरू करते हैं!
कार ब्रांड पर सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब
1. कौन-सा कार ब्रांड Mustang मॉडल की कारें बनाने के लिए जाना जाता है?
(a) Chevrolet
(b) Ford
(c) Dodge
(d) Toyota
सही जवाब: (b) Ford
Explanation: Mustang एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्स कार है, जिसे ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी Ford बनाती है।
2. कौन-सा कार ब्रांड Accord मॉडल की कारें बनाने के लिए जाना जाता है?
(a) Honda
(b) Hyundai
(c) Subaru
(d) Nissan
सही जवाब: (a) Honda
Explanation: Honda, एक जापानी कार निर्माता कंपनी है। यह Honda Accord कारों के लिए जानी जाती है, जो ज्यादा माइलेज देने वाली मिडसाइज सेडान हैं।
3. Audi का मुख्यालय किस देश में स्थित है?
(a) Switzerland
(b) United Kingdom
(c) Germany
(d) Austria
सही जवाब: (c) Germany
Explanation: Audi का मुख्यालय जर्मनी के इंगोलस्टेड में है।
4. कौन-सा कार ब्रांड अपनी लग्जरी गाड़ियों, जैसे "S-Class" सेडान के लिए मशहूर है?
(a) Audi
(b) Cadillac
(c) Mercedes-Benz
(d) Jaguar
सही जवाब: (c) Mercedes-Benz
Explanation: Mercedes-Benz बहुत ही लग्जरी सेडान S-Class की निर्माता है।
5. "Cayenne" मॉडल की कार किस कार निर्माता द्वारा बनाई जाती है?
(a) Porsche
(b) Ferrari
(c) Lamborghini
(d) Bugatti
सही जवाब: (a) Porsche
Explanation: Cayenne एक स्पोर्ट्स कार है, जिसे Porsche बनाती है।
6. इनमें से कौन-सी कार Chevrolet द्वारा नहीं बनाई जाती है?
(a) Camaro
(b) Punto
(c) Corvette
(d) Equinox
सही जवाब: (b) Punto
Explanation: Punto एक हैचबैक मॉडल है, जिसे Fiat Motors बनाती है।
7. Corolla किस कार ब्रांड का मॉडल है?
(a) BMW
(b) Nissan
(c) Subaru
(d) Toyota
सही जवाब: (d) Toyota
Explanation: Toyota, जो जापान की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, Corolla नाम की कॉम्पैक्ट कार बनाती है।
8. Aventador मॉडल किस कार ब्रांड द्वारा बनाए जाते हैं?
(a) Porsche
(b) Ferrari
(c) Lamborghini
(d) Bugatti
सही जवाब: (c) Lamborghini
Explanation: Lamborghini, Aventador, Gallardo और Huracan जैसी सुपर कारों के लिए जानी जाती है।
9. इनमें से कौन-सी एक SUV नहीं है?
(a) Carrera
(b) Tata Safari
(c) Range Rover
(d) Mitsubishi Pajero
सही जवाब: (a) Carrera
Explanation: Carrera एक स्पोर्ट्स कार है, जिसे Porsche बनाती है।
10. कौन-सा कार ब्रांड "Elantra" मॉडल बनाता है?
(a) Hyundai
(b) Kia
(c) Mitsubishi
(d) Subaru
सही जवाब: (a) Hyundai
Explanation: Elantra एक मॉडल है, जिसे दक्षिण कोरिया की कंपनी Hyundai Motors बनाती है।
