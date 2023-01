भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

Republic Day 2023: भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो 1950 में इसी दिन लागू हुआ था. संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और नागरिकों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है.

आइये गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में उपस्थित हुए मुख्य अतिथियों पर आधारित क्विज हल करते हैं. यह न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद करेगा.

26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है. सशस्त्र बलों और स्कूली बच्चों द्वारा ध्वजारोहण समारोह और परेड भारत के कई हिस्सों में आयोजित किए जाते हैं. लेकिन नई दिल्ली में राजपथ पर सबसे भव्य उत्सव और परेड आयोजित की जाती हैं. यह देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य कौशल को दर्शाता है. भारत के राष्ट्रपति परेड की अध्यक्षता करते हैं. भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेशी नेता को आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को दिखाना है.

1. 26 जनवरी, 2020 को भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे?

A. राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा (President Cyril Ramaphosa)

B. राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो (President Jair Bolsonaro)

C. राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद (President François Hollande)

D. प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Prime Minister Shinzo Abe)

Ans. B

व्याख्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2020 में मुख्य अतिथि के रूप में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को आमंत्रित किया था.

2. 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे?

A. राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह (King Tribhuvan Bir Bikram Shah)

B. किंग जिग्मे दोरजी वांगचुक (King Jigme Dorji Wangchuck)

C. राष्ट्रपति सुकर्णो (President Sukarno)

D. राजा नोरोडॉम सिहानोक (King Norodom Sihanouk)

Ans. C

व्याख्या: इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में पहले मुख्य अतिथि थे.

3. 26 जनवरी, 1958 को भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे?

A. मार्शल ये जियानयिंग (Marshal Ye Jianying)

B. रक्षा मंत्री जियोर्जी झूकोव (Minister of Defence Georgy Zhukov)

C. प्रधानमंत्री विगगो कैंपमैन (Prime Minister Viggo Kampmann)

D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. A

व्याख्या: चीनी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेता और राजनेता मार्शल ये जियानयिंग 1958 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे.

4. भारत में गणतंत्र दिवस परेड में यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों को कितनी बार आमंत्रित किया गया है?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Ans. C

व्याख्या: भारत में गणतंत्र दिवस परेड में, 5 बार यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है.

5. निम्नलिखित में से किस देश से भारत में गणतंत्र दिवस परेड 2018 समारोह में मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया था?

A. ब्रुनेई (Brunei)

B. इंडोनेशिया (Indonesia)

C. लाओस (Laos)

D. उपरोक्त सभी

Ans. D

व्याख्या: 2018 गणतंत्र दिवस परेड में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम सहित 10 देशों से कुल 10 मुख्य अतिथियों को आमंत्रित किया गया था.

6. पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए?

A. मलिक गुलाम मोहम्मद (Malik Ghulam Muhammad)

B. मोहम्मद ज़ाहिर शाह (Mohammed Zahir Shah)

C. राणा अब्दुल हमीद (Rana Abdul Hamid)

D. उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. A

व्याख्या: गवर्नर-जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ, नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था.

7. 2015 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे?

A. शिंजो आबे (Shinzo Abe)

B. बराक ओबामा (Barack Obama)

C. शेख मोहम्मद बिन जायद (Sheikh Mohammed bin Zayed)

D. थॉन्गलौन सिसोलिथ (Thongloun Sisoulith)

Ans. B

व्याख्या: 2015 के भारत के गणतंत्र दिवस परेड में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि थे.

8. 2019 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे?

A. हलीमा याकूब (Halimah Yacob)

B. प्रथुथ चान-ओशा (Prayuth Chan-ocha)

C. फ्रांस्वा ओलांद (François Hollande)

D. सिरिल रामाफोसा (Cyril Ramaphosa)

Ans. D

व्याख्या: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा 2019 भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे.

9. 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में, ओलेगुन ओबासंजो मुख्य अतिथि थे. वह किस देश के थे?

A. अल्जीरिया (Algeria)

B. मॉरीशस (Mauritius)

C. नाइजीरिया (Nigeria)

D. ब्राजील (Brazil)

Ans. C

व्याख्या: 26 जनवरी 2000 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में नाइजीरियाई राष्ट्रपति ओलेगुन ओबासंजो थे.

10. 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे?

A. त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह (Tribhuvan Bir Bikram Shah)

B. जॉर्जी झूकोव (Georgy Zhukov)

C. राजकुमार फिलिप (Prince Philip)

D. क्लेमेंट वोरोशिलोव (Kliment Voroshilov)

Ans. A

व्याख्या: नेपाल के राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह 1951 में गणतंत्र दिवस परेड के दूसरे मुख्य अतिथि थे.

ये थे 26 जनवरी को हर साल होने वाले गणतंत्र दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि.

11. 2023 में होने जा रहे गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन-सा देश शामिल होगा?

A. मिस्र

B. अमेरिका

C. ऑस्ट्रेलिया

D. डेनमार्क

Ans. A

व्याख्या: इस साल 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति (President of Egypt) अब्देल फतह अल-सीसी (Abdel Fattah El-Sisi) 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे.