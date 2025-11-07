जम्मू और कश्मीर को अपनी अद्भुत सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों, हरी-भरी घाटियों और शांत झीलों के कारण भारत का ताज कहा जाता है। इसकी सुंदरता के अलावा, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व भी है। पूरे इतिहास में, यह कई सभ्यताओं का मिलन स्थल रहा है, जहां से व्यापार के रास्ते गुजरते थे। यह लंबे समय से कवियों, सम्राटों और यात्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहा है। यहां की परंपराएं कई अलग-अलग संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का एक सुंदर मिश्रण हैं। यह क्षेत्र सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प, संगीत और लोक नृत्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये परंपराएं आज भी जीवित हैं। यहां कई राजवंशों, संतों और विद्वानों का घर रहा है, और उन सभी ने अपनी एक विरासत छोड़ी है, जो इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है। हिमालय में स्थित पवित्र मंदिरों से लेकर पूरे जोश के साथ मनाए जाने वाले जीवंत त्योहारों तक, जम्मू और कश्मीर में हर चीज में विविधता और एकता दिखाई देती है।

हाल के वर्षों में, यहां हुए बड़े राजनीतिक बदलावों के कारण भी इस क्षेत्र पर ध्यान गया है। इन बदलावों ने इसकी स्थिति और राजनीतिक नेतृत्व को बदल दिया है। इतिहास और राजनीति के अलावा, जम्मू और कश्मीर अपनी समृद्ध जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यानों और वनस्पतियों और जीवों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। ये सभी के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इसलिए, हम आपके लिए इस क्षेत्र के बारे में एक क्विज लेकर आए हैं, जो जम्मू और कश्मीर के अतीत, वर्तमान और पहचान के बारे में जानकारी देगा। 1. जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? A) श्रीनगर B) जम्मू C) श्रीनगर और जम्मू दोनों D) लेह उत्तर: C) श्रीनगर और जम्मू व्याख्या: जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं - श्रीनगर (गर्मी) और जम्मू (सर्दी)। 2. जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था? A) 2017 B) 2019 C) 2020 D) 2018 उत्तर: B) 2019 व्याख्या: जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था।

3. किस नदी को जम्मू और कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है? A) चिनाब B) झेलम C) सिंधु D) रावी उत्तर: B) झेलम व्याख्या: कश्मीर घाटी में झेलम नदी बहती है, जिसे घाटी की जीवन रेखा माना जाता है। 4. किस मुगल सम्राट ने कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा था? A) अकबर B) औरंगजेब C) जहांगीर D) हुमायूं उत्तर: C) जहांगीर व्याख्या: कश्मीर इतना सुंदर है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने इसे धरती पर स्वर्ग माना था। 5. श्रीनगर की किस झील में हाउसबोट और शिकारे हैं? A) मानसर झील B) डल झील C) निगीन झील D) वुलर झील उत्तर: B) डल झील व्याख्या: डल झील दुनिया भर में अपने हाउसबोट और शिकारा की सवारी के लिए जानी जाती है, जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण हैं। 6. जम्मू और कश्मीर का अंतिम डोगरा शासक कौन था? A) महाराजा हरि सिंह B) महाराजा रणबीर सिंह C) महाराजा गुलाब सिंह D) महाराजा प्रताप सिंह उत्तर: A) महाराजा हरि सिंह विवरण: महाराजा हरि सिंह डोगरा के अंतिम शासक थे।