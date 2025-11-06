Ozone Day Quiz: ओजोन दिवस पर GK प्रश्न और उत्तर यहां देखें

यह क्विज आपको ओजोन परत, इसके महत्व और इसकी सुरक्षा के लिए उठाए गए वैश्विक कदमों से जुड़े रोचक तथ्यों को जानने में मदद करने के लिए बनाया गया है। हो सकता है कि आप कुछ जवाब पहले से जानते हों, जबकि कुछ अन्य आपको हैरान कर सकते हैं और यह नई जानकारी दे सकते हैं कि प्रकृति और विज्ञान एक साथ कैसे काम करते हैं।
1. विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
a) 5 जून
b) 16 सितंबर
c) 22 अप्रैल
d) 11 जुलाई
उत्तर: b) 16 सितंबर
व्याख्या: विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है।
2. विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम क्या है?
a) ओजोन परत को फिर से ठीक करना
b) ओजोन बचाने के लिए वैश्विक सहयोग
c) विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक
d) जीवन के लिए ओजोन
उत्तर: c) विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक
व्याख्या: हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाने के लिए एक खास थीम होती है। साल 2025 के लिए चुनी गई थीम है 'विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक', जो लोगों से ओजोन परत को बचाने के लिए सोच-समझकर कदम उठाने का आग्रह करती है।
3. कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मानी जाती है?
a) ऑक्सीजन
b) कार्बन डाइऑक्साइड
c) मीथेन
d) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs)
उत्तर: d) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs)
व्याख्या: रेफ्रिजरेंट और एयरोसोल में इस्तेमाल होने वाले CFCs ओजोन को नुकसान पहुंचाने का मुख्य कारण हैं। वे क्लोरीन के अणु छोड़ते हैं, जो ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देते हैं।
4. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस साल हस्ताक्षर किए गए थे?
a) 1985
b) 2000
c) 1992
d) 1987
उत्तर: d) 1987
व्याख्या: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बताता है: "ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी की ओजोन परत को बचाने के लिए एक वैश्विक समझौता है। इसके तहत उन रसायनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाता है जो इसे नुकसान पहुंचाते हैं। इस योजना में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत दोनों शामिल हैं। इस ऐतिहासिक समझौते पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए और यह 1989 में लागू हुआ।"
5. पृथ्वी की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है?
a) क्षोभमंडल
b) समतापमंडल
c) मध्यमंडल
d) बहिर्मंडल
उत्तर: b) समतापमंडल
व्याख्या: ओजोन परत समतापमंडल में स्थित है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की वेबसाइट बताती है: "वायुमंडल की ज्यादातर ओजोन समतापमंडल की एक परत में केंद्रित है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 9 से 18 मील (15 से 30 किमी) ऊपर है।"
6. ओजोन परत मुख्य रूप से हमें किससे बचाती है?
a) पराबैंगनी किरणें
b) अम्लीय वर्षा
c) भूकंप
d) ग्रीनहाउस गैसें
उत्तर: a) पराबैंगनी किरणें
व्याख्या: ओजोन परत सूरज से आने वाली ज्यादातर हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का कहना है: "समतापमंडल में ओजोन परत सूरज से आने वाले विकिरण का एक हिस्सा सोख लेती है, जिससे वह ग्रह की सतह तक नहीं पहुंच पाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह UV प्रकाश के उस हिस्से को सोखती है जिसे UVB कहते हैं। UVB को कई हानिकारक प्रभावों से जोड़ा गया है, जिनमें त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और कुछ फसलों व समुद्री जीवन को होने वाला नुकसान शामिल है।"
7. सबसे बड़ा ओजोन छिद्र पहली बार कहां खोजा गया था?
a) उत्तरी ध्रुव
b) दक्षिणी ध्रुव (अंटार्कटिका)
c) हिमालय
d) सहारा रेगिस्तान
उत्तर: b) दक्षिणी ध्रुव (अंटार्कटिका)
व्याख्या: वैज्ञानिकों ने 1980 के दशक में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की थी।
8. किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस घोषित किया था?
a) संयुक्त राष्ट्र महासभा
b) विश्व स्वास्थ्य संगठन
c) विश्व मौसम विज्ञान संगठन
d) ग्रीनपीस
उत्तर: a) संयुक्त राष्ट्र महासभा
व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है: "1994 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को 'ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' के रूप में घोषित किया, जो 1987 में 'ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' पर हस्ताक्षर की तारीख की याद दिलाता है।"
9. ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है?
a) O₂
b) O
c) CO₂
d) O₃
उत्तर: d) O₃
व्याख्या: ओजोन ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बना एक अणु है, जिसे रासायनिक सूत्र O₃ से दर्शाया जाता है।
10. निम्नलिखित में से कौन सा CFCs का विकल्प है?
a) हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs)
b) हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs)
c) a और b दोनों
d) कार्बन मोनोऑक्साइड
उत्तर: c) a और b दोनों
व्याख्या: HCFCs और HFCs का इस्तेमाल आमतौर पर CFCs के विकल्प के रूप में किया जाता है, हालांकि इनमें से कुछ का पर्यावरण पर असर पड़ता है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation