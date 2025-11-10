नेपाल देश पर सामान्य ज्ञान (GK) के प्रश्न और उत्तर यहाँ देखें

नेपाल हिमालय में स्थित एक छोटा लेकिन बहुत ही आकर्षक देश है। यह देश अपने पहाड़ों, नदियों और शानदार संस्कृति के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसी वजह से यह यात्रियों और इतिहास प्रेमियों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा, नेपाल को गहरी आध्यात्मिकता की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा, नेपाल में कई तरह की संस्कृतियां हैं। यहां कई जातीय समूह और परंपराओं के लोग एक साथ मिल-जुलकर रहते हैं। यहां के शहर प्राचीन मंदिरों, महलों और कई ऐतिहासिक स्थलों से भरे हैं। वहीं, ग्रामीण इलाकों में मनमोहक नजारे देखने को मिलते हैं। यहां एक क्विज दिया गया है, जो आपको नेपाल के बारे में जानने में मदद करेगा। 1. नेपाल की राजधानी क्या है? a) थिम्फू b) काठमांडू c) पोखरा d) पाटन उत्तर: b) काठमांडू काठमांडू नेपाल की राजधानी है। 2. नेपाल की राष्ट्रीय भाषा क्या है? a) हिंदी b) नेपाली c) संस्कृत d) तिब्बती

उत्तर: b) नेपाली नेपाली नेपाल की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा है। देश की 2011 की जनगणना के अनुसार, 78% आबादी पहली या दूसरी भाषा के रूप में नेपाली बोलती है। 3. नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? a) फुटबॉल b) क्रिकेट c) वॉलीबॉल d) कबड्डी उत्तर: c) वॉलीबॉल वॉलीबॉल को आधिकारिक तौर पर नेपाल का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हालांकि, फुटबॉल और क्रिकेट भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। 4. नेपाल की मुद्रा क्या है? a) रुपया b) टका c) येन d) डॉलर उत्तर: a) रुपया नेपाल की आधिकारिक मुद्रा नेपाली रुपया (NPR) है। यह भारतीय रुपये से अलग है। 5. नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है? a) गुलाब b) रोडोडेंड्रोन c) कमल d) सूरजमुखी उत्तर: b) रोडोडेंड्रोन रोडोडेंड्रोन नेपाल का राष्ट्रीय फूल है, जिसे स्थानीय रूप से "लाली गुरास" के नाम से जाना जाता है। 6. बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, जिनका जन्म नेपाल के लुंबिनी में हुआ था? a) महावीर