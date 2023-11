Delhi air pollution: वायु प्रदुषण के बीच इन तरीकों से रखें अपने फेफड़ों को स्वस्थ, फॉलो करें ये टिप्स

दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गयी है. दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गया है. इसके मद्देनजर दिल्ली, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में गैर-ज़रूरी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गयी है. साथ ही BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीज़ल कारों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है.

Delhi continues to reel under severe air pollution. Graded Response Action Plan, GRAP stage -3 imposed in Delhi with immediate effect. Strict ban imposed on construction and demolition activities in entire National Capital Region. #DelhiAirPollution #DelhiAirQuality pic.twitter.com/WZbKJrerEd

