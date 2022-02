ICC Men's ODI Bowling Rankings: Check ranks of Trent Boult, Josh Hazlewood, Chris Woakes, Mujeeb Ur Rahman, Mehedi Hasan, and More

ICC Men's ODI Bowling Rankings: Introduced in 1998, the ICC Men's ODI Bowling Rankings are based on the ranking system of the International Cricket Council (ICC). The international cricketers are ranked and rated on the basis of their recent performances.

The concept of rating a player was developed on the suggestion of Ted Dexter in 1987 for Test Cricket and spread to other Cricket formats over the years.

New Zeland's Trent Boult tops the list. He is followed by Australia's Josh Hazlewood and England's Chris Woakes. Check the list of top 100 bowlers below, along with their ratings, and the country they play for.

ICC Men's ODI Bowling Rankings

Rank Player Team Rating Career-Best Rating 1 Trent Boult New Zealand 737 770 v West Indies, 22/06/2019 2 Josh Hazlewood Australia 709 733 v England, 26/01/2018 3 Chris Woakes England 700 711 v Sri Lanka, 04/07/2021 4 Mujeeb Ur Rahman Afghanistan 697 712 v Ireland, 24/01/2021 5 Mehedi Hasan Bangladesh 692 725 v Sri Lanka, 25/05/2021 6 Matt Henry New Zealand 691 691 v Bangladesh, 26/03/2021 7 Jasprit Bumrah India 686 841 v West Indies, 01/11/2018 8 Mitchell Starc Australia 652 783 v New Zealand, 29/03/2015 9 Shakib Al Hasan Bangladesh 650 717 v Zimbabwe, 05/11/2009 10 Andy McBrine Ireland 646 646 v West Indies, 16/01/2022 11 Mustafizur Rahman Bangladesh 640 695 v West Indies, 14/12/2018 12 Pat Cummins Australia 636 729 v Pakistan, 12/06/2019 13 Kagiso Rabada South Africa 633 724 v England, 29/05/2017 14 Shaheen Afridi Pakistan 630 637 v England, 10/07/2021 15 Rashid Khan Afghanistan 626 806 v Pakistan, 21/09/2018 16 Adam Zampa Australia 625 625 v West Indies, 26/07/2021 17 Yuzvendra Chahal India 616 730 v New Zealand, 23/01/2019 18 Lungi Ngidi South Africa 608 621 v Australia, 04/03/2020 19 Mark Wood England 594 615 v Afghanistan, 18/06/2019 20 Bhuvneshwar Kumar India 591 657 v West Indies, 17/10/2014 21 Mohammad Nabi Afghanistan 587 653 v Zimbabwe, 26/02/2017 22 Mitchell Santner New Zealand 583 663 v England, 25/02/2018 23 Akila Dananjaya Sri Lanka 574 651 v England, 23/10/2018 24 Alzarri Joseph West Indies 572 594 v Australia, 22/07/2021 25 Tabraiz Shamsi South Africa 564 567 v India, 21/01/2022 26 Mohammad Shami India 555 654 v Bangladesh, 19/03/2015 27 Kuldeep Yadav India 551 765 v New Zealand, 26/01/2019 28 Ahmed Raza UAE 542 542 v Oman, 06/02/2022 29 Dushmantha Chameera Sri Lanka 540 540 v Zimbabwe, 21/01/2022 30 Ravindra Jadeja India 539 738 v Zimbabwe, 01/08/2013 31 Keshav Maharaj South Africa 534 534 v India, 23/01/2022 32 Sheldon Cottrell West Indies 530 581 v Sri Lanka, 26/02/2020 33 Wanindu Hasaranga Sri Lanka 523 531 v South Africa, 07/09/2021 34 Mark Watt Scotland 519 529 v Papua New Guinea, 29/09/2021 35 Shadab Khan Pakistan 517 607 v South Africa, 22/01/2019 36 David Willey England 501 551 v Sri Lanka, 02/07/2016 37 Simi Singh Ireland 499 507 v Zimbabwe, 13/09/2021 38 Dwaine Pretorius South Africa 497 539 v Australia, 06/07/2019 39 Adil Rashid England 497 687 v Sri Lanka, 20/10/2018 40 Imad Wasim Pakistan 488 570 v England, 19/05/2019 41 Blessing Muzarabani Zimbabwe 484 494 v Sri Lanka, 18/01/2022 42 Hasan Ali Pakistan 483 766 v New Zealand, 06/01/2018 43 Joshua Little Ireland 480 493 v West Indies, 13/01/2022 44 Andile Phehlukwayo South Africa 477 613 v Pakistan, 30/01/2019 45 Rohan Mustafa UAE 476 489 v Oman, 05/02/2022 46 Craig Young Ireland 470 470 v West Indies, 16/01/2022 47 Mohammad Mohammad Saifuddin Bangladesh 468 496 v West Indies, 25/01/2021 48 Tendai Chatara Zimbabwe 466 562 v Ireland, 07/03/2015 49 Akeal Hosein West Indies 465 465 v India, 06/02/2022 50 Jimmy Neesham New Zealand 458 458 v Bangladesh, 26/03/2021 51 Nuwan Pradeep Sri Lanka 455 506 v England, 13/10/2018 52 Saqib Mahmood England 454 454 v Pakistan, 13/07/2021 53 Moeen Ali England 449 629 v Australia, 24/06/2018 54 Zeeshan Maqsood Oman 448 465 v Namibia, 27/11/2021 55 Wahab Riaz Pakistan 447 522 v England, 13/11/2015 56 Faheem Ashraf Pakistan 445 477 v South Africa, 02/04/2021 57 Tom Curran England 436 443 v Sri Lanka, 04/07/2021 58 Safyaan Sharif Scotland 436 542 v England, 10/06/2018 59 Ashton Agar Australia 436 436 v West Indies, 26/07/2021 60 Taskin Ahmed Bangladesh 434 456 v Sri Lanka, 28/03/2017 61 Jason Holder West Indies 433 486 v Sri Lanka, 10/03/2021 62 Bilal Khan Oman 432 432 v UAE, 06/02/2022 63 Suranga Lakmal Sri Lanka 429 594 v Bangladesh, 25/01/2018 64 Anrich Nortje South Africa 423 436 v Sri Lanka, 02/09/2021 65 Saurabh Netravalkar USA 419 419 v Oman, 20/09/2021 66 Ben Stokes England 410 474 v New Zealand, 03/07/2019 67 Alasdair Evans Scotland 408 421 v England, 10/06/2018 68 Kemar Roach West Indies 408 650 v Pakistan, 19/07/2013 69 Sikandar Raza Zimbabwe 406 494 v UAE, 16/04/2019 70 Sean Williams Zimbabwe 401 474 v Sri Lanka, 30/06/2017 71 Sandeep Lamichhane NEP 400 400 v Oman, 19/09/2021 72 Rubel Hossain Bangladesh 400 514 v Pakistan, 01/12/2011 73 Chad Soper Papua New Guinea 397 399 v Oman, 26/09/2021 74 Fred Klaassen Netherlands 395 397 v Afghanistan, 23/01/2022 75 Dhananjaya de Silva Sri Lanka 395 412 v Bangladesh, 23/05/2021 76 Gulbadin Naib Afghanistan 394 472 v Ireland, 21/05/2019 77 Mitchell Marsh Australia 390 511 v New Zealand, 04/12/2016 78 Hardik Pandya India 386 552 v South Africa, 16/02/2018 79 Ravichandran Ashwin India 385 691 v Sri Lanka, 24/07/2012 80 Shardul Thakur India 383 411 v England, 28/03/2021 81 Wayne Parnell South Africa 381 550 v West Indies, 28/01/2015 82 Maheesh Theekshana Sri Lanka 380 380 v Zimbabwe, 21/01/2022 83 Nosaina Pokana Papua New Guinea 380 384 v Oman, 26/09/2021 84 Barry McCarthy Ireland 379 448 v West Indies, 09/01/2020 85 Marcus Stoinis Australia 377 426 v England, 25/06/2019 86 Michael Leask Scotland 374 382 v Papua New Guinea, 29/09/2021 87 Mohammad Nawaz Pakistan 370 376 v South Africa, 07/04/2021 88 Assad Vala Papua New Guinea 370 370 v Oman, 01/10/2021 89 Jeffrey Vandersay Sri Lanka 365 365 v Zimbabwe, 21/01/2022 90 Lakshan Sandakan Sri Lanka 365 383 v Bangladesh, 25/05/2021 91 Roston Chase West Indies 365 367 v Ireland, 16/01/2022 92 Richard Ngarava Zimbabwe 364 364 v Sri Lanka, 21/01/2022 93 Sharafuddin Ashraf Afghanistan 361 363 v Netherlands, 23/01/2022 94 M. Prasidh Krishna India 357 357 v West Indies, 06/02/2022 95 Mark Adair Ireland 357 363 v West Indies, 13/01/2022 96 Zahoor Khan UAE 357 357 v Oman, 06/02/2022 97 Kaleemullah Oman 357 357 v UAE, 06/02/2022 98 Donald Tiripano Zimbabwe 356 373 v Pakistan, 03/11/2020 99 George Dockrell Ireland 353 589 v West Indies, 16/02/2015 100 Kyle Jamieson New Zealand 352 352 v Bangladesh, 26/03/2021

The aforementioned list of top 100 bowlers was released by the International Cricket Council (ICC) on February 6. As and when the ratings will change, the same will be updated here.

