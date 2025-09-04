NIRF 2025 Rankings Released for Top Colleges
Teacher’s Day 2025 Shayari: शिक्षक दिवस पर इन शायरी से शिक्षकों को दें शुभकामनाएं

Teacher’s Day 2025 Shayari: हर साल 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस शिक्षकों को उनके द्वारा किए गए मार्गदर्शन और दी गई शिक्षा को प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। ऐसे में इस लेख के माध्यम से हम इस विशेष दिन पर कुछ शायरी दे रहे हैं, जिन्हें आप अपने शिक्षक को भेजकर उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं। 

Teacher’s Day 2025 Shayari: भारत में हर साल 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। वह अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते हैं, जिनका शुरू से ही शिक्षा पर जोर रहा था। 

यह दिवस शिक्षकों को उनके द्वारा किए गए मार्गदर्शन और दी गई शिक्षा को प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। इस दिन विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साथ ही, कुछ स्कूलों में छात्रों को एक दिन का शिक्षक बनने का अवसर मिलता है। ऐसे में इस लेख के माध्यम से हम इस विशेष दिन पर कुछ शायरी दे रहे हैं, जिन्हें आप अपने शिक्षक को भेजकर उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं।

Happy Teachers Day 2025: शिक्षक दिवस पर शायरी

"गुरु बिना ज्ञान कहां, उसका जीवन सुनसान,
गुरु ही हैं जो सिखाते हैं, इंसानियत की पहचान।"

"शिक्षक दिवस है आज, शिक्षक को नमन,
उनकी शिक्षा से ही बने, हमारे जीवन में उजाला।"

"शिक्षक वो दीपक है, जो जलता खुद है,
और सबको रोशनी देता है, सच्चा मार्ग दिखाता है।"


-"आपकी मूरत इस दिल में बस जाती है,
हर बात आपकी हमें सिखा जाती है।
ये गुरु दक्षिणा है मेरी स्वीकार करें,
मुझे हर परीक्षा में आपकी याद आती है।"

-"आपसे सीखा, आपसे जाना,
आप को ही हमने गुरु माना।
सीखा है सब कुछ आपसे हमने,
शिक्षा का मतलब बस आपसे पहचाना।"

-"गुरु का ज्ञान अमूल्य है,
वो हमें देते हैं रास्ता,
उनके आशीर्वाद से ही मिलती है,
हमें सफलता का वास्ता।"

-"गुरु का सम्मान है सबसे बड़ा,
उनका आभार हमें जताना है,
शिक्षक दिवस पर यही प्रण करें,
उनके दिखाए रास्ते पर ही जाना है।"

-"गुरु कृपा से ही मिलती है,
जीवन में सच्ची राह,
उनका आशीर्वाद बनाता है,
जीवन को और भी खास।"

-आपकी प्रेरणा से ही हमने सपनों को साकार किया,
जीवन के हर संघर्ष को आसान किया।"

-"गुरु का सम्मान करो, क्योंकि वो हैं महान,
उनके बिन अधूरा है जीवन, हम बालक अंजान"

"शिक्षक की महिमा को, शब्दों में कैसे बताऊं,
वो तो अनमोल हैं, जिनसे मैं ज्ञान का उपहार पाऊं।"

-"धैर्य और संयम की प्रतिमूर्ति हैं आप,

शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उपस्थिति,
हमारी सबसे बड़ी सौगात है।"

-शिक्षक शिक्षा की जान होता है,

हर शिष्य का अभिमान होता है

"गुरु की मूरत दिल में बसाई,
जीवन की राहों में रोशनी छाई।
जिनसे पाया ज्ञान का खजाना,
वो गुरु हैं हमारे, सच्चे नजराना।"

"धैर्य से देते वो हमें सबक,
हर कठिनाई से निकालते हमें सरल।
गुरु का आशीर्वाद हमें बढ़ाता है,
जीवन के हर संघर्ष में उनका साथ पाता है।" 

-मेरे शिक्षक मेरे अभिमान, मेरी शान है और शिक्षा की जान है।

शिक्षा से ही सम्मान है, मेरे शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम है।

-शिक्षा की हमेशा से एक बात अच्छी है

यह मनुष्य का निर्माण करती है, यह बात सच्ची है

