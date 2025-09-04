Teacher's Day 2025 Wishes, Quotes in Hindi: शिक्षक दिवस पर इन संदेशों से दें अपने गुरू को शुभकामनाएं

किसी भी मनुष्य के जीवन में उसके गुरू का विशेष महत्त्व होता है। क्योंकि, एक गुरू ही होता है, जो कि मनुष्य को अच्छी शिक्षा देकर उसे सामाज में एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। यहां गुरू से हमारा मतलब शिक्षक से भी है, जो कि छात्रों के जीवन में उनके जीवन को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस कड़ी में हर साल 5 सितंबर को देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस होता है। उनके सम्मान के रूप में ही इस दिन शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। इस लेख में कुछ शुभकामनाएं गई हैं, जिन्हें आप अपने गुरूओं को भेजकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
शिक्षक दिवस पर दी जाने वाली शुभकामनाएं
-आपने ज्ञान का दीपक जलाकर हमारे जीवन को रोशन किया है। आपके मार्गदर्शन के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे।
-एक शिक्षक की पहचान उसके मार्गदर्शन से भी होती है। क्योंकि, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बल्कि विषम परिस्थितियों में सही रास्ता दिखाना भी सच्चे शिक्षक की पहचान होती है।
-आपके समर्पण और ज्ञान से हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद मिली है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।
-शिक्षक भविष्य के शिल्पकार होते हैं, जो कि अपने हाथों से बच्चों के भविष्यों को आकार देते हैं। मेरे भविष्य को आकार देने के लिए साधुवाद।
-प्रिय शिक्षक आपके द्वारा दिए गए संस्कार, सिखाए गए पाठ और मार्गदर्शन की राह मेरी लिए जीवन की पूंजी है। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें।
-गुरू बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है। देश के भविष्य के जिम्मेदारी शिक्षकों के हाथ में ही है। ऐसे में शिक्षक दिवस पर आपको शत-शत नमन।
शिक्षक दिवस पर प्रसिद्ध कोट्स
-"एक अच्छा शिक्षक आशा को प्रेरित कर सकता है, कल्पना को प्रज्वलित कर सकता है और सीखने के प्रति प्रेम पैदा कर सकता है।"- ब्रैड हेनरी
-"किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, एक गुरु ही ज्ञान को सही रास्ता दिखाता है।"-चाणक्य
-"शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है, जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है।"-डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
-"एक शिक्षक का सबसे महत्त्वपूर्ण काम यह है कि वह छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे, न कि केवल तथ्यों को याद करने के लिए।"-अल्बर्ट आइंस्टीन
-"शिक्षक वह होता है, जो आपको अपने ज्ञान को उजागर करने के लिए एक दीपक जलाता है।"-डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
पढ़ेंःभारत का इकलौता शहर, जिसे उल्टा लिखो या सीधा, नहीं बदलता है नाम
Comments
All Comments (0)
Join the conversation