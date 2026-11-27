यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट में एक भी गेंद खेलने से पहले तोड़ दिया महान सचिन तेंदुलकर का यह रिकार्ड
IND vs NZ 2nd Test: यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर के शुरुआती 33 मुकाबले अलग-अलग मैदानों पर खेलने के साथ ही महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया और 32 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
Yashasvi Jaiswal Record: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया। क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे इस मुकाबले में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनते ही जायसवाल ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 33वां टेस्ट मैच खेल रहे जायसवाल ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया और 32 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि यह उपलब्धि हासिल करने के लिए उन्हें एक भी गेंद खेलने की जरूरत नहीं पड़ी।
यशस्वी जायसवाल ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे
यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर के शुरुआती 33 मुकाबले अलग-अलग मैदानों पर खेले हैं। इस दौरान उन्होंने किसी भी स्टेडियम में दोबारा टेस्ट मैच नहीं खेला। इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अपने शुरुआती 32 टेस्ट मैच अलग-अलग मैदानों पर खेले थे।
सचिन ने पहली बार 1994 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोबारा टेस्ट मुकाबला खेला था। वहीं, जायसवाल ने अपने करियर के 33वें टेस्ट तक इस सिलसिले को बरकरार रखा है।
संजय मांजरेकर के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी
जायसवाल ने इस उपलब्धि के साथ संजय मांजरेकर के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मांजरेकर ने 1994 में अपने करियर के शुरुआती 33 टेस्ट मैच अलग-अलग मैदानों पर खेले थे। उनके 34वें टेस्ट में ऐसा पहली बार हुआ, जब उन्होंने किसी मैदान पर दूसरी बार मुकाबला खेला।
अब जायसवाल भी इस लिस्ट में मांजरेकर के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं।
शुरुआती 33 टेस्ट में अलग-अलग मैदानों पर खेलने वाले खिलाड़ी
संजय मांजरेकर - 33
यशस्वी जायसवाल - 33
सचिन तेंदुलकर - 32
जवागल श्रीनाथ - 24
दिनेश रामदीन - 24
जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत वेस्टइंडीज में की थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मुकाबले खेले। अब उनकी नजर इस रिकॉर्ड को अकेले अपने नाम करने पर होगी।
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