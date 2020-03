Indian Premier League (IPL) 2020:Full Schedule, Teams, Time Table and Venue

Indian Premier League (IPL) is the most famous domestic T20 professional league in India. The 13th edition of the IPL 2020 will have 8 teams. This article has full detail of the IPL 2020 schedule. Before going through the full schedule we should have a look at the important facts of the Indian Premier League (IPL).

Facts about the Indian Premier League (IPL):

First edition: 2008

Latest edition: 2020 (13th)

Cricket format: Twenty20

Administrator(s): Board of Control for Cricket in India (BCCI)

Tournament format: Double Round-robin and Knockout

Host: India

Most titles by a team: Mumbai Indians (4)

Most runs: Virat Kohli (5412)

Most wickets: Lasith Malinga (170)

Teams:8

Total Prize money: US$ 7 million (2019)

Winning Team Prize money: US$2.8 million (2019)

IPL 2020 Schedule: 29 March – 24 May 2020

IPL 2020 Final:24 May 2020 (Wankhede Stadium, Mumbai)

List of All IPL Winner Teams

Teams in the IPL 2020

There are 8 teams taking part in the 13th edition of the IPL 2020. Their names are;

1. Chennai Super Kings

2. Delhi Capitals

3. Kings XI Punjab

4. Kolkata Knight Riders

5. Mumbai Indians

6. Rajasthan Royals

7. Royal Challengers Bangalore

8. Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League (IPL) 2020:Full Schedule

Match Played Date/Time Venue 1. Mumbai Indians (MI) Vs Chennai Super Kings (CSK) 29 March 2020/8:00 PM Wankhede Stadium, Mumbai 2.Delhi Capitals (DC) Vs Kings XI Punjab (KXIP) 30 March 2020, 8:00 PM Arun Jaitley Stadium,Delhi 3.Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) 31 March 2020,8:00 PM M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru 4.Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Mumbai Indians (MI) 1 April 2020, 8:00 PM R.G.I. Cricket Stadium Hyderabad 5.Chennai Super Kings (CSK) Vs Rajasthan Royals (RR), 2 April 2020,8:00 PM, M.A.Chidambaram Stadium Chennai 6.Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Delhi Capitals (DC) 3 April 2020, 8:00 PM Eden Gardens Stadium, Kolkata 7.Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) 4 April 2020, 8:00 PM PCA Stadium,Mohali 8.Mumbai Indians (MI) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB), 5 April 2020, 4:00 PM Wankhede Stadium, Mumbai 9.Rajasthan Royals (RR) Vs Delhi Capitals (DC), 5 April 2020,8:00 PM, Sawai Mansingh Stadium Jaipur 10.Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Chennai Super Kings (CSK), 6 April 2020, 8:00 PM Eden Gardens Stadium, Kolkata 11.Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) 7 April 2020, 8:00 PM M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore 12.Kings XI Punjab (KXIP) Vs Mumbai Indians (MI), 8 April 2020,8:00 PM PCA Stadium, Mohali 13.Rajasthan Royals (RR) Vs Kolkata Knight Riders (KKR), 9 April 2020,4:00 PM Sawai Mansingh Stadium Jaipur 14. Delhi Capitals (DC) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB), 10 April 2020, 8:00 PM, Arun Jaitley Stadium,Delhi 15. Chennai Super Kings (CSK) Vs Kings XI Punjab (KXIP) 11 April 2020, 8:00 PM M.A.Chidambaram Stadium, Chennai 16.Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) 12 April 2020,4:00 PM R.G.I. Cricket Stadium, Hyderabad 17. Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Mumbai Indians (MI) 12 April 2020, 8:00 PM, Eden Gardens Stadium,Kolkata 18.Delhi Capitals (DC) Vs Chennai Super Kings (CSK) 13 April 2020, Monday 8:00 PM Arun Jaitley Stadium,Delhi 19.Kings XI Punjab (KXIP) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) 14 April 2020, 8:00 PM PCA Stadium, Mohali 20.Mumbai Indians (MI) Vs Rajasthan Royals (RR), 15 April 2020,8:00 PM Wankhede Stadium, Mumbai 21. Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR), 16 April 2020, 8:00 PM R.G.I. Cricket Stadium,Hyderabad 22.Kings XI Punjab (KXIP) Vs Chennai Super Kings (CSK) 17 April 2020, 8:00 PM PCA Stadium, Mohali 23.Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Rajasthan Royals (RR) 18 April 2020, 8:00 PM M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru 24.Delhi Capitals (DC) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) 19 April 2020,4:00 PM Arun Jaitley Stadium,Delhi 25. Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) 19 April 2020, 8:00 PM, M.A.Chidambaram Stadium, Chennai 26.Mumbai Indians (MI) Vs Kings XI Punjab (KXIP), 20 April 2020,8:00 PM, Wankhede Stadium, Mumbai 27.Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) 21 April 2020,8:00 PM, Sawai Mansingh Stadium, Jaipur 28.Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Delhi Capitals (DC), 22 April 2020, 8:00 PM M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru 29.Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Kings XI Punjab (KXIP), 23 April 2020,8:00 PM Eden Gardens Stadium, Kolkata 30.Chennai Super Kings (CSK) Vs Mumbai Indians (MI) 24 April 2020,8:00 PM M.A.Chidambaram Chepauk Stadium,Chennai 31.Rajasthan Royals (RR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB), 25 April 2020, 8:00 PM 25 April 2020, 4:00 PM Sawai Mansingh Stadium, Jaipur 32.Kings XI Punjab (KXIP) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) 26 April 2020,8:00 PM PCA Stadium ,Mohali 33.Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC), 26 April 2020,8:00 PM R.G.I. Cricket Stadium,Hyderabad 34.Chennai Super Kings (CSK) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) 27 April 2020, 8:00 PM M.A.Chidambaram Chepauk Stadium,Chennai 35.Mumbai Indians (MI) Vs Kolkata Knight Riders (KKR), 28 April 2020, 8:00 PM, Wankhede Stadium, Mumbai 36.Rajasthan Royals (RR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) 29 April 2020, 8:00 PM, Sawai Mansingh Stadium, Jaipur 37.Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) 30 April 2020, 8:00 PM R.G.I. Cricket Stadium, Hyderabad 38. Mumbai Indians (MI) Vs Delhi Capitals (DC), 1 May 2020,8:00 PM Wankhede Stadium, Mumbai 39.Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Rajasthan Royals (RR) 2 May 2020,8:00 PM Eden Gardens Stadium ,Kolkata 40.Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kings XI Punjab (KXIP) 3 May 2020,4:00 PM M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru 41.Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) 3 May 2020,8:00 PM Arun Jaitley Stadium,Delhi 42.Rajasthan Royals (RR) Vs Chennai Super Kings (CSK), 4 May 2020,8:00 PM Sawai Mansingh Stadium, Jaipur 43.Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) 5 May 2020,8:00 PM R.G.I. Cricket Stadium, Hyderabad 44.Delhi Capitals (DC) Vs Mumbai Indians (MI) 6 May 2020,8:00 PM Arun Jaitley Stadium,Delhi 45.Chennai Super Kings (CSK) Vs Kolkata Knight Riders (KKR), 7 May 2020, 8:00 PM M.A.Chidambaram Stadium, Chennai 46.Kings XI Punjab (KXIP) Vs Rajasthan Royals (RR) 8 May 2020,8:00 PM PCA Stadium, Mohali 47.Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) 9 May 2020,8:00 PM, Wankhede Stadium, Mumbai 48.Chennai Super Kings (CSK) Vs Delhi Capitals (DC) 10 May 2020,4:00 PM M.A.Chidambaram Stadium,Chennai 49.Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) 10 May 2020,8:00 PM Eden Gardens Stadium, Kolkata 50.Rajasthan Royals (RR) Vs Mumbai Indians (MI) 11 May 2020,8:00 PM Sawai Mansingh Stadium, Jaipur 51.Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) 12 May 2020, 8:00 PM R.G.I. Cricket Stadium, Hyderabad 52.Delhi Capitals (DC) Vs Rajasthan Royals (RR) 13 May 2020,8:00 PM Arun Jaitley Stadium,Delhi 53.Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Chennai Super Kings (CSK) 14 May 2020, 8:00 PM M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru 54.Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) 15 May 2020,8:00 PM Eden Gardens Stadium, Kolkata 55.Kings XI Punjab (KXIP) Vs Delhi Capitals (DC) 16 May 2020,8:00 PM PCA Stadium, Mohali 56.Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Mumbai Indians (MI) 17 May 2020, 8:00 PM M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru 57.Qualifier-1 TBD To be decided , 8:00 PM Eden Gardens, Kolkata 58. Eliminator To be decided To be decided , 8:00 PM M.Chinnaswamy Stadium,Bengaluru 59. Qualifier-2 To be decided To be decided , 8:00 PM M.A.Chidambaram Chepauk Stadium,Chennai 60. FINAL 24 May 2020, Sunday, 8:00 PM Wankhede Stadium,Mumbai

