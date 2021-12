Kashi Vishwanath Temple: जानें काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में

Kashi Vishwanath Temple: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (13 दिसम्बर 2021) को वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया. सभा को संबोधित करते हुए मोदी जी ने वाराणसी की सभ्यतागत विरासत की सराहना की और कहा कि कई सल्तनतें उठीं और ढह गईं लेकिन बनारस बना रहा. ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

Behind the success of the Shri Kashi Vishwanath Dham project is the hardwork of countless individuals. During today’s programme I had the opportunity to honour them and have lunch with them. My Pranams to these proud children of Bharat Mata! pic.twitter.com/iclAG9bmAR