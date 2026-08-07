पूर्वांचल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जो देश के महानगरों को करता है कनेक्ट

पूर्वांचल भारत का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जहां कई बड़े शहर और रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। इस कड़ी में यहां एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। इस रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन अलग-अलग दिशाओं में ट्रेनों का संचालन किया जाता है, जिससे यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं। इस लेख में हम पूर्वांचल के इस सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के बारे में जानेंगे।

पूर्वांचल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन

पूर्वांचल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर जंक्शन है। यह पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है। आपको बता दें कि यहां का प्लेटफॉर्म कभी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था। गोरखपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 संयुक्त रूप से 1,366.33 मीटर के साथ सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है।

2013 से 2023 तक तक रहा रिकॉर्ड

गोरखपुर रेलवे स्टेशन का नाम सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के लिए अक्टूबर 2013 से मार्च 2023 तक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रहा है। हालांकि, अब कर्नाटक का हुब्बली स्टेशन पहले नंबर है, जबकि गोरखपुर दूसरे नंबर पर आता है।