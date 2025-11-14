IBPS Clerk Prelims Result 2025
Focus
Quick Links

2025 में भारत को मिली हैं ये Ramsar Sites, देखें लिस्ट

By Kishan Kumar
Nov 14, 2025, 18:20 IST

2025 में भारत ने चार नई रामसर साइटें जोड़ीं—मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, खिचन वेटलैंड, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। इससे देश में कुल रामसर साइटों की संख्या 93 हो गई है। ये पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह दिखाता है कि भारत सामुदायिक प्रयासों, जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ विकास के जरिए वैश्विक वेटलैंड संरक्षण के लिए काम कर रहा है।

Add as a preferred source on Google
Join us
रामसर स्थल
रामसर स्थल

वेटलैंड्स पर कन्वेंशन का उद्देश्य “पूरी दुनिया में टिकाऊ विकास हासिल करने में योगदान देने के लिए, स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी वेटलैंड्स का संरक्षण और सही तरीके से उपयोग करना” है। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन में शामिल विभिन्न देशों के बीच एक प्रतिबद्धता है। इसके तहत वे उपयुक्त वेटलैंड्स की एक सूची की पहचान करते हैं, जिसे रामसर सूची के नाम से भी जाना जाता है।

आज, रामसर साइटें वेटलैंड्स के लिए संरक्षित क्षेत्रों का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हैं। 173 क्षेत्रों में 2,546 रामसर साइटें हैं।

ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप को 1974 में दुनिया की पहली रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी।

भारत 1982 में इस कन्वेंशन का हिस्सा बना। 2025 तक भारत में कुल 93 रामसर साइटें हैं, जो 1.360.270 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं।

इस लेख में हम जानेंगे कि 2025 में कितनी नई रामसर साइटें जोड़ी गईं।

भारत में रामसर साइटों की सूची 2025

वेटलैंड कॉम्प्लेक्स

राज्य

साइट नंबर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स

राजस्थान

2567

463.414

खिचन वेटलैंड

राजस्थान

2568

54.187

गोकुल जलाशय

बिहार

2576

448

उदयपुर झील

बिहार

2577

319

डेटा स्रोत: रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विस

2025 में जोड़ी गई भारत की नई रामसर साइटों के बारे में संक्षिप्त जानकारी

मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स

जिला: उदयपुर

राज्य: राजस्थान

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

यह साइट मीठे पानी का एक मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। यह तीन तालाबों (ब्रह्म तालाब, धांध तालाब और खेरोदा तालाब) और कृषि भूमि से बना है, जो धांध और खेरोदा तालाब को जोड़ती है।

-मानसून के दौरान खेती की जमीन में पानी भर जाता है। यह 110 जलपक्षी प्रजातियों के लिए रहने की जगह बन जाती है, जिनमें से 67 प्रवासी हैं।

-यहां पाई जाने वाली खास पक्षी प्रजातियों में गंभीर रूप से लुप्तप्राय व्हाइट-रम्प्ड वल्चर (सफेद पूंछ वाला गिद्ध) और लॉन्ग-बिल्ड वल्चर (लंबी चोंच वाला गिद्ध) शामिल हैं।

-यहां 70 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं। ब्रह्म तालाब के आसपास आम के पेड़ों पर इंडियन फ्लाइंग फॉक्स (एक तरह का चमगादड़) की एक बड़ी बस्ती रहती है।

-यह साइट राजस्थान में समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण के लिए जानी जाती है। मेनार गांव के निवासी सक्रिय रूप से अवैध शिकार और मछली पकड़ने से रोकते हैं।

खिचन वेटलैंड

जिला: जोधपुर और फलोदी

राज्य: राजस्थान

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

-यह साइट उत्तरी थार रेगिस्तान में स्थित है। इसमें दो जल निकाय (रात्री नाडी और विजयसागर तालाब), नदी के किनारे का निवास स्थान और झाड़ीदार जमीन शामिल है।

-यह वेटलैंड कई तरह की पौधों की प्रजातियों और 150 से ज्यादा प्रकार की पक्षी प्रजातियों के लिए एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देता है।

-यह साइट प्रवासी घरेलू सारसों (कुरजां) के बड़े झुंडों की मेजबानी के लिए जानी जाती है, जो सर्दियों में यहां आते हैं। हर साल यहां 22,000 से ज्यादा सारस आते हैं।

-कई स्थानीय लोग भी सारसों के लिए खतरों को कम करने की दिशा में काम करते हैं। वे कुत्तों के हमलों और टक्करों से होने वाली मौतों को कम करने में मदद करते हैं।

-यह साइट पक्षी-प्रेमियों, पर्यटकों, छात्रों और वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। इसका मुख्य कारण यहां सारसों का मौसमी जमावड़ा है।

गोकुल जलाशय

जिला: बक्सर

राज्य: बिहार

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

-यह साइट गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गोखुर झील है।

-गंगा में आने वाली बाढ़ यहां भूमि के उपयोग को प्रभावित करती है। सूखे महीनों के दौरान दलदली और कृषि क्षेत्र खुल जाते हैं और मानसून के बाद जलभराव बढ़ जाता है।

-बाढ़ के दौरान यह वेटलैंड आसपास के गांवों के लिए एक बफर (सुरक्षा कवच) का काम करता है।

-इस साइट में 50 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। मानसून से पहले, खुले दलदली इलाके और झाड़ियां उन्हें भोजन और प्रजनन के लिए जगह देती हैं।

-स्थानीय समुदाय मछली पकड़ने, खेती और सिंचाई के लिए इस वेटलैंड पर निर्भर हैं।

-हर साल, एक पारंपरिक त्योहार के दौरान, गांव के लोग खरपतवार हटाते हैं और जलग्रहण क्षेत्र को साफ करते हैं।

उदयपुर झील

जिला: पश्चिम चंपारण

राज्य: बिहार

महत्त्वपूर्ण तथ्य:

-यह साइट एक तरह की गोखुर झील है। इसके उत्तर और पश्चिम में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का घना जंगल है और आसपास के इलाकों में गांव हैं।

-इस वेटलैंड में 280 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पनपती हैं। इनमें एलिसिकारपस रॉक्सबर्घियानस भी शामिल है, जो भारत में पाई जाने वाली एक बारहमासी जड़ी-बूटी है।

-यह वेटलैंड लगभग 35 प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए सर्दियों में एक महत्त्वपूर्ण ठिकाना है। इनमें कमजोर प्रजाति कॉमन पोचार्ड (अयथ्या फेरिना) भी शामिल है।

-वेटलैंड के किनारे जामुन (सिजीजियम क्यूमिनी) के पेड़ हैं। माना जाता है कि उनके गिरे हुए फल पानी को साफ करते हैं।

-इस वेटलैंड को अवैध मछली पकड़ने और गहन खेती से खतरा है। खासकर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के कारण यह खतरा बढ़ गया है।

निष्कर्ष

साल 2025 में चार नई रामसर साइटों—मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, खिचन वेटलैंड, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को शामिल करना, वेटलैंड संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दिखाता है। ये साइटें भारत के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के विविध पारिस्थितिक महत्त्व और संरक्षण के लिए समुदाय-आधारित प्रयासों को दर्शाती हैं। ये प्रयास वैश्विक वेटलैंड संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

पढ़ेंःChirag Paswan Biography in Hindi: इंजीनियरिंग और फिल्मी दुनिया छोड़ राजनीति में यूं बना चिराग पासवान का करियर

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News