2025 में भारत को मिली हैं ये Ramsar Sites, देखें लिस्ट

वेटलैंड्स पर कन्वेंशन का उद्देश्य “पूरी दुनिया में टिकाऊ विकास हासिल करने में योगदान देने के लिए, स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी वेटलैंड्स का संरक्षण और सही तरीके से उपयोग करना” है। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन में शामिल विभिन्न देशों के बीच एक प्रतिबद्धता है। इसके तहत वे उपयुक्त वेटलैंड्स की एक सूची की पहचान करते हैं, जिसे रामसर सूची के नाम से भी जाना जाता है।
आज, रामसर साइटें वेटलैंड्स के लिए संरक्षित क्षेत्रों का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हैं। 173 क्षेत्रों में 2,546 रामसर साइटें हैं।
ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप को 1974 में दुनिया की पहली रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी।
भारत 1982 में इस कन्वेंशन का हिस्सा बना। 2025 तक भारत में कुल 93 रामसर साइटें हैं, जो 1.360.270 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं।
इस लेख में हम जानेंगे कि 2025 में कितनी नई रामसर साइटें जोड़ी गईं।
भारत में रामसर साइटों की सूची 2025
|
वेटलैंड कॉम्प्लेक्स
|
राज्य
|
साइट नंबर
|
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
|
मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स
|
राजस्थान
|
2567
|
463.414
|
खिचन वेटलैंड
|
राजस्थान
|
2568
|
54.187
|
गोकुल जलाशय
|
बिहार
|
2576
|
448
|
उदयपुर झील
|
बिहार
|
2577
|
319
डेटा स्रोत: रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विस
2025 में जोड़ी गई भारत की नई रामसर साइटों के बारे में संक्षिप्त जानकारी
मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स
जिला: उदयपुर
राज्य: राजस्थान
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
यह साइट मीठे पानी का एक मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। यह तीन तालाबों (ब्रह्म तालाब, धांध तालाब और खेरोदा तालाब) और कृषि भूमि से बना है, जो धांध और खेरोदा तालाब को जोड़ती है।
-मानसून के दौरान खेती की जमीन में पानी भर जाता है। यह 110 जलपक्षी प्रजातियों के लिए रहने की जगह बन जाती है, जिनमें से 67 प्रवासी हैं।
-यहां पाई जाने वाली खास पक्षी प्रजातियों में गंभीर रूप से लुप्तप्राय व्हाइट-रम्प्ड वल्चर (सफेद पूंछ वाला गिद्ध) और लॉन्ग-बिल्ड वल्चर (लंबी चोंच वाला गिद्ध) शामिल हैं।
-यहां 70 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं। ब्रह्म तालाब के आसपास आम के पेड़ों पर इंडियन फ्लाइंग फॉक्स (एक तरह का चमगादड़) की एक बड़ी बस्ती रहती है।
-यह साइट राजस्थान में समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण के लिए जानी जाती है। मेनार गांव के निवासी सक्रिय रूप से अवैध शिकार और मछली पकड़ने से रोकते हैं।
खिचन वेटलैंड
जिला: जोधपुर और फलोदी
राज्य: राजस्थान
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
-यह साइट उत्तरी थार रेगिस्तान में स्थित है। इसमें दो जल निकाय (रात्री नाडी और विजयसागर तालाब), नदी के किनारे का निवास स्थान और झाड़ीदार जमीन शामिल है।
-यह वेटलैंड कई तरह की पौधों की प्रजातियों और 150 से ज्यादा प्रकार की पक्षी प्रजातियों के लिए एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देता है।
-यह साइट प्रवासी घरेलू सारसों (कुरजां) के बड़े झुंडों की मेजबानी के लिए जानी जाती है, जो सर्दियों में यहां आते हैं। हर साल यहां 22,000 से ज्यादा सारस आते हैं।
-कई स्थानीय लोग भी सारसों के लिए खतरों को कम करने की दिशा में काम करते हैं। वे कुत्तों के हमलों और टक्करों से होने वाली मौतों को कम करने में मदद करते हैं।
-यह साइट पक्षी-प्रेमियों, पर्यटकों, छात्रों और वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। इसका मुख्य कारण यहां सारसों का मौसमी जमावड़ा है।
गोकुल जलाशय
जिला: बक्सर
राज्य: बिहार
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
-यह साइट गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गोखुर झील है।
-गंगा में आने वाली बाढ़ यहां भूमि के उपयोग को प्रभावित करती है। सूखे महीनों के दौरान दलदली और कृषि क्षेत्र खुल जाते हैं और मानसून के बाद जलभराव बढ़ जाता है।
-बाढ़ के दौरान यह वेटलैंड आसपास के गांवों के लिए एक बफर (सुरक्षा कवच) का काम करता है।
-इस साइट में 50 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। मानसून से पहले, खुले दलदली इलाके और झाड़ियां उन्हें भोजन और प्रजनन के लिए जगह देती हैं।
-स्थानीय समुदाय मछली पकड़ने, खेती और सिंचाई के लिए इस वेटलैंड पर निर्भर हैं।
-हर साल, एक पारंपरिक त्योहार के दौरान, गांव के लोग खरपतवार हटाते हैं और जलग्रहण क्षेत्र को साफ करते हैं।
उदयपुर झील
जिला: पश्चिम चंपारण
राज्य: बिहार
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
-यह साइट एक तरह की गोखुर झील है। इसके उत्तर और पश्चिम में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य का घना जंगल है और आसपास के इलाकों में गांव हैं।
-इस वेटलैंड में 280 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पनपती हैं। इनमें एलिसिकारपस रॉक्सबर्घियानस भी शामिल है, जो भारत में पाई जाने वाली एक बारहमासी जड़ी-बूटी है।
-यह वेटलैंड लगभग 35 प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए सर्दियों में एक महत्त्वपूर्ण ठिकाना है। इनमें कमजोर प्रजाति कॉमन पोचार्ड (अयथ्या फेरिना) भी शामिल है।
-वेटलैंड के किनारे जामुन (सिजीजियम क्यूमिनी) के पेड़ हैं। माना जाता है कि उनके गिरे हुए फल पानी को साफ करते हैं।
-इस वेटलैंड को अवैध मछली पकड़ने और गहन खेती से खतरा है। खासकर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के कारण यह खतरा बढ़ गया है।
निष्कर्ष
साल 2025 में चार नई रामसर साइटों—मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, खिचन वेटलैंड, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को शामिल करना, वेटलैंड संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दिखाता है। ये साइटें भारत के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के विविध पारिस्थितिक महत्त्व और संरक्षण के लिए समुदाय-आधारित प्रयासों को दर्शाती हैं। ये प्रयास वैश्विक वेटलैंड संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
