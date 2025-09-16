Most Expensive Trains In India: जानिए कौन सी ट्रेन है सबसे आलीशान

भारतीय रेलवे को सचमुच हमारे देश की जीवन रेखा माना जाता है। लेकिन इसके अलावा, भारत में कई ऐसी ट्रेनें भी हैं जो आपको बेहद शाही अनुभव दे सकती हैं। कुछ दिनों के लिए आप वैसे ही शाही अंदाज में रह सकते हैं, जैसे पुराने जमाने में राजा-महाराजा रहा करते थे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आप भी इस शाही सफर का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रा के माध्यम से ऐसी सुविधाएं दी हैं। इन शाही ट्रेन यात्राओं के जरिए आप भारत की उन जगहों पर जा सकते हैं, जो देश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। डेक्कन ओडिसी से लेकर महाराजा एक्सप्रेस तक, ये ट्रेनें पूरे सफर में आपको आरामदायक और शाही महसूस कराएंगी। इस यात्रा के दौरान आप यादगार रोमांच, विश्व स्तरीय सुविधाओं और ऐतिहासिक स्मारकों के साथ भारत की सुंदरता को भी देख सकते हैं। इस लेख में, हम भारत की 5 सबसे महंगी ट्रेनों के बारे में जानेंगे, जिनमें सफर ही मंजिल बन जाता है।

डेक्कन ओडिसी गहरे नीले रंग की डेक्कन ओडिसी में सवार होना ऐसा लगता है, जैसे किसी भव्य यात्रा के लिए शाही रथ में कदम रखना। यह ट्रेन मेहमानों को आलीशान ढंग से सजाए गए केबिन और सुविधाएं देती है, जो 16वीं सदी के महाराजाओं की जीवन शैली की याद दिलाती हैं। इस ट्रेन का प्रबंधन ताज ग्रुप करता है। विशेषज्ञ शेफ वाले मल्टी-कुजीन रेस्टोरेंट से लेकर आरामदायक मसाज देने वाले स्पा तक, हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। यह ट्रेन मुंबई और दिल्ली से आकर्षक रास्तों पर चलती है। यह कई तरह के शहरों और खास जगहों को कवर करती है, जिससे हर यात्रा यादगार बन जाती है। शुरुआती स्टेशन: मुंबई या दिल्ली 7 रात / 8 दिन की रेल यात्रा के लिए कीमत का विवरण 2025-26 सीजन के लिए डेक्कन ओडिसी का किराया केबिन का प्रकार एक व्यक्ति के लिए दो व्यक्तियों के लिए डीलक्स केबिन 9,330 अमेरिकी डॉलर (1 वयस्क के लिए) 13,300 अमेरिकी डॉलर (2 वयस्कों के लिए) प्रेसिडेंशियल सुइट 20,000 अमेरिकी डॉलर 20,000 अमेरिकी डॉलर

महाराजा एक्सप्रेस महाराजा एक्सप्रेस लगातार छह सालों से दुनिया की अग्रणी लक्जरी ट्रेन है। इस लक्जरी और शाही ट्रेन में मेहमान अपनी पसंद के अनुसार पूरे भारत में फैले कई यात्रा कार्यक्रमों में से चुन सकते हैं। महाराजा एक्सप्रेस से कई शाही जगहों, ऐतिहासिक किलों और विरासत संपत्तियों का दौरा किया जा सकता है। शुरुआती स्टेशन: दिल्ली (उत्तर), त्रिवेंद्रम (दक्षिण) यात्रा कार्यक्रम (Itinerary) कमरे (Rooms) वयस्क (Adult) एकल पूरक (Single Supplement) द इंडियन स्प्लेंडर (7 दिन/6 रातें, लगभग 2724 किमी) डीलक्स केबिन (Deluxe Cabin) $7800 $5900 जूनियर सुइट (Junior Suite) $10000 $9000 सुइट (Suite) $14500 $14500 प्रेसिडेंशियल सुइट (Presidential Suite) $25000 $25000 द हेरिटेज ऑफ़ इंडिया (7 दिन/6 रातें, लगभग 2771 किमी) डीलक्स केबिन (Deluxe Cabin) $8200 $6200 जूनियर सुइट (Junior Suite) $10400 $9400 सुइट (Suite) $14500 $14500 प्रेसिडेंशियल सुइट (Presidential Suite) $25000 $25000 द इंडियन पैनोरमा (7 दिन/6 रातें, लगभग 2309 किमी) डीलक्स केबिन (Deluxe Cabin) $7800 $5900 जूनियर सुइट (Junior Suite) $10000 $9000 सुइट (Suite) $14500 $14500 प्रेसिडेंशियल सुइट (Presidential Suite) $25000 $25000 भारत के खजाने (4 दिन/3 रातें, लगभग 860 किमी) डीलक्स केबिन (Deluxe Cabin) $4900 $3700 जूनियर सुइट (Junior Suite) $5300 $4700 सुइट (Suite) $8000 $8000 प्रेसिडेंशियल सुइट (Presidential Suite) $13600 $13600

गोल्डन चैरियट गोल्डन चैरियट का संचालन कर्नाटक राज्य पर्यटन द्वारा किया जाता है। यह शाही ट्रेन खूबसूरत प्राकृतिक रास्तों से होकर गुजरती है और यात्रियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों और हरे-भरे प्राकृतिक अजूबों से जोड़ती है। मैसूर शैली के फर्नीचर से सजे इसके इंटीरियर आराम और स्टाइल को एक नया स्तर देते हैं। साथ ही, इसमें आयुर्वेद स्पा ट्रीटमेंट और इन-हाउस बढ़िया खाने जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसके सभी 11 केबिनों का नाम किसी न किसी शासक राजवंश के नाम पर रखा गया है, जो हर मील में इतिहास और विलासिता का संगम बनाता है। शुरुआती स्टेशन: बैंगलोर प्राइड ऑफ कर्नाटक का किराया सीजन 2025-26 के लिए पैकेज का किराया ऑक्यूपेंसी का प्रकार सीजन 2025-26 (5 रातें/6 दिन) डीलक्स केबिन 4740 अमेरिकी डॉलर सिंगल सप्लीमेंट 3560 अमेरिकी डॉलर सीजन 2026-27 और 2027-28 के लिए पैकेज का किराया ऑक्यूपेंसी का प्रकार सीजन 2026-27 और 2027-28 (5 रातें/6 दिन) डीलक्स केबिन 5000 अमेरिकी डॉलर सिंगल सप्लीमेंट 3800 अमेरिकी डॉलर

ज्वेल्स ऑफ साउथ के लिए, ठहरने की कीमत प्राइड ऑफ कर्नाटक के समान है। ग्लिम्पसेस ऑफ साउथ के लिए, ठहरने की कीमत है: ऑक्यूपेंसी का प्रकार सीजन 2025-26 (3 रातें / 4 दिन) सीजन 2026-27 और 2027-28 (3 रातें / 4 दिन) डीलक्स केबिन 3160 अमेरिकी डॉलर 3400 अमेरिकी डॉलर सिंगल सप्लीमेंट 2370 अमेरिकी डॉलर 2600 अमेरिकी डॉलर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स अपने नाम के अनुसार, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स हर स्टॉप पर राजस्थान की विरासत को जीवंत कर देती है। यात्रियों का स्वागत राजस्थानी अंदाज में किया जाता है। उन्हें राजकुमारों के महलों जैसे केबिन दिए जाते हैं, जो शानदार सजावट और आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस होते हैं। इसका रास्ता आलीशान महलों, भव्य किलों और सांस्कृतिक केंद्रों से होकर गुजरता है, जो राजस्थान की मेहमाननवाजी को दर्शाता है। शुरुआती स्टेशन: दिल्ली भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के लिए 7 रात के पैलेस ऑन व्हील्स का किराया

हाई सीजन (अक्टूबर से नवंबर और जनवरी से मार्च) केबिन का प्रकार किराया (भारतीय रुपये में) एक व्यक्ति के लिए डीलक्स केबिन 8,72,081 रुपये (प्रति व्यक्ति) दो व्यक्तियों के लिए डीलक्स केबिन 5,67,056 रुपये (प्रति व्यक्ति) सुपर डीलक्स केबिन 15,96,588 रुपये (प्रति केबिन) प्रेसिडेंशियल सुइट 20,39,310 रुपये (प्रति केबिन) पीक सीजन (केवल दिसंबर) केबिन का प्रकार किराया (भारतीय रुपये में) एक व्यक्ति के लिए डीलक्स केबिन 9,85,376 रुपये (प्रति व्यक्ति) दो व्यक्तियों के लिए डीलक्स केबिन 6,40,843 रुपये (प्रति व्यक्ति) सुपर डीलक्स केबिन 17,26,732 रुपये (प्रति केबिन) प्रेसिडेंशियल सुइट 22,62,414 रुपये (प्रति केबिन) लो सीजन (सितंबर और अप्रैल) केबिन का प्रकार किराया (भारतीय रुपये में) एक व्यक्ति के लिए डीलक्स केबिन 7,71,568 रुपये (प्रति व्यक्ति) दो व्यक्तियों के लिए डीलक्स केबिन 5,01,984 रुपये (प्रति व्यक्ति) सुपर डीलक्स केबिन 15,27,449 रुपये (प्रति केबिन) प्रेसिडेंशियल सुइट 18,72,563 रुपये (प्रति केबिन)

पैलेस ऑन व्हील्स भारत की लक्जरी ट्रेनों में अग्रणी, पैलेस ऑन व्हील्स ने शाही यात्रा को एक नया आयाम दिया है। यह ट्रेन पुराने समय में निजामों और राजपूत शासकों के आने-जाने का साधन हुआ करती थी। हाल ही में इसका नवीनीकरण किया गया है। यह मशहूर ट्रेन अपने शाही माहौल को बनाए रखती है और सोच-समझकर डिजाइन किए गए रास्तों और प्रीमियम सुविधाओं के जरिए मेहमानों को राजस्थान की जीवंत विरासत से परिचित कराती है। शुरुआती स्टेशन: जयपुर 2025-26 सीजन के लिए पैलेस ऑन व्हील्स का किराया हाई सीजन: अक्टूबर से मार्च केबिन का प्रकार विदेशी पासपोर्ट धारकों के लिए किराया (अमेरिकी डॉलर में) भारतीय नागरिकों / OCI कार्ड धारकों के लिए किराया (भारतीय रुपये में) एक व्यक्ति के लिए डीलक्स केबिन (प्रति व्यक्ति) 10,507 अमेरिकी डॉलर 8,61,700 रुपये दो व्यक्तियों के लिए डीलक्स केबिन (ट्विन शेयर पर प्रति व्यक्ति) 6,832 अमेरिकी डॉलर 5,60,000 रुपये सुपर डीलक्स केबिन (प्रति केबिन) 19,236 अमेरिकी डॉलर 15,77,100 रुपये प्रेसिडेंशियल सुइट (प्रति केबिन) 24,570 अमेरिकी डॉलर 20,14,600 रुपये