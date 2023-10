National Film Awards 2023 विजेताओं की पूरी लिस्ट यहां देखें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में विभिन्न कैटेगरी में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किये. लोकप्रिय अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया.

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए अवार्ड जीतने वाली महिला कालाकारों ने सशक्त महिला पात्र का अभिनय किया. साथ ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पल्लवी जोशी, आलिया भट्ट और कृति सेनन को बधाई दी.

राष्ट्रपति ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की विजेता फिल्मों से जुड़े सभी लोगों की सराहना की. साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि फिल्म इंडस्ट्री ब्लोबल लेवल पर नए मानक स्थापित करना जारी रखेगी. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय फिल्में विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

President #DroupadiMurmu presents the 69th National Film Awards in various categories in New Delhi



She also conferred #Dadasaheb Phalke Lifetime Achievement Award for the year 2021 on Waheeda Rehman



Read here: https://t.co/b9aUVnQLb0#69thNationalFilmAwards… pic.twitter.com/FVonXAQ4ge