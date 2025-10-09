RRB NTPC Admit Card 2025
भारत का वह गांव, जिसे कहा जाता है 'NRI गांव', जानें नाम और पता

By Kishan Kumar
Oct 9, 2025, 13:52 IST

भारत के बारे में कहा जाता है कि असली भारत की पहचान इसके गांवों से ही है। यहां लाखों की संख्या में गांव मौजूद हैं, जिनमें करोड़ों की संख्या में ग्रामीण रहते हैं। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत में एक गांव ऐसा भी है, जिसे ‘NRI गांव’ भी कहा जाता है। कौन-सा है यह गांव, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

भारत में एनआरआई गांव
भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। यही वजह है कि ऐसा कहा भी जाता है कि भारत की असली पहचान उसके गांवों से होती है। क्योंकि, गांव भारत की पुरातन संस्कृति, अनूठी परंपराओं और समृद्ध इतिहास का गवाह होते हैं।

भारत में मौजूद गांवों की संख्या लाखों में है, जिनमें रहने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। देश के कुछ गांव अपनी विशेष पहचान की वजह से जाने जाते हैं, जिनमें से एक गांव ऐसा भी है, जिसे ‘NRI गांव’ भी कहा जाता है। कौन-सा है यह गांव, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

भारत में कुल कितने गांव हैं 

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने गांव हैं। आपको बता दें कि साल 2011 में भारतीय जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों पर गौर करें, तो भारत में कुल गांवों की संख्या 6 लाख 40 हजार 930 रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि, समय-समय पर इनकी संख्या में बदलाव होता रहता है। क्योंकि, प्रशासनिक पुनर्गठन व गांवों के शहरीकरण और इन्हें कस्बे में मिलाने के कारण गावों की संख्या में बदलाव होता रहता है। 

क्या होता है ‘NRI’ का मतलब

सबसे पहले हम ‘NRI’ का मतलब जान लेते हैं। आपको बता दें कि ‘NRI’ से मलतब Non-Resident Indian से है। ये वे लोग होते हैं, जो कि मूल रूप से भारत के रहने वाले होते हैं, लेकिन व्यावसाय या नौकरी की वजह से 182 दिनों से अधिक विदेशों में रह रहे होते हैं। इन लोगों के पास विदेशी नागरिकता भी होती है। 

कौन-सा गांव कहलाता है ‘NRI गांव’

अब सवाल है कि भारत में वह गांव कौन-सा है, जिसे ‘NRI गांव’ भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह गुजरात राज्य के आणंद जिले में स्थित धर्मज गांव है। इस गांव को अक्सर ‘NRI गांव’ भी कहा जाता है। 

क्यों कहा जाता है ‘NRI गांव’

इस गांव में मौजूद प्रत्येक घर से कोई न कोई व्यक्ति विदेश में रहता है। यहां के परिवारों में से अधिकांश लोग लंदन और अमेरिका में ही रहते हैं, जबकि कुछ यूरोप के अन्य देशों में रहते हैं। यही वजह है कि इस गांव को अक्सर ‘NRI गांव’ भी कहा जाता है। 

12 जनवरी को मनाया जाता है धर्मज दिवस 

इस गांव को लेकर एक खास बात यह है कि हर साल 12 जनवरी को धर्मज दिवस मनाया जाता है। यह वह दिन होता है, जब गांव के सभी परिवारों से विदेशों में बसे लोग अपने गांव आते हैं और सभी लोग सामूहिक रूप से मिलते हैं। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेंः भारत का वह घर, जो दो देशों में आता है, जानें

 

