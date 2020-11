जानें भारत में बाघ संरक्षण के बारे में

भारत में बाघ संरक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. बाघों की संख्या को लुप्तप्राय सूची से हटाने के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं. बाघ संरक्षण के लिए कई सारी गतिविधियां हो रही हैं सरकार के साथ-साथ विभिन्न संगठन भी इन प्रजातियों को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहें हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 2019 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत की बाघों की आबादी 2018 में 2,967 हो गई है. 2014 में बाघों की आबादी 2,226 थी. उन्होंने कहा कि भारत अब "बाघों के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित आवासों में से एक है".भारत अब दुनिया के लगभग 70% बाघों का घर है.

बाघ संरक्षण को कारगर बनाने के लिए कई सरकारी पहल जैसे गांवों में शिकार और जागरूकता बढ़ाना इत्यादि सहित-जनसंख्या की वृद्धि के पीछे होने का कारण है.

बाघ या टाइगर के बारे में

बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है. टाइगर आमतौर पर ऊर्जा और विशाल ऊर्जा का प्रतीक है माना जाता है.

क्या आप जानते हैं कि नागपुर को "भारत की टाइगर कैपिटल" भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह भारत में कई टाइगर रिज़र्व को दुनिया से जोड़ता है. यह पुणे के बाद महाराष्ट्र में आईटी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण शहरों में से एक है. नागपुर के आसपास के राष्ट्रीय उद्यानों में उम्रेद करंधला वन्यजीव अभयारण्य (Umred Karhandla Wildlife Sanctuary), पेंच राष्ट्रीय उद्यान (Pench National Park), नागझिरा-नवेगांव टाइगर रिजर्व (Nagzira-Navegaon Tiger Reserve), और मेलघाट टाइगर रिजर्व (Melghat Tiger Reserve) इत्यादि शामिल हैं.

टाइगर के बारे में अन्य तथ्य

- एक बाघ की दहाड़ को लगभग 1.8 मील (3 किमी) दूर तक सुना जा सकता है!

- बाघ की सबसे बड़ी उप-प्रजाति साइबेरियन बाघ है, और बाघ में पुरुषों का वजन लगभग 600 पाउंड से अधिक हो सकता है!

- भारत में टाइगर रिजर्व ज्यादातर मध्य और पूर्वी भागों में हैं. पश्चिमी क्षेत्रों में सरकार की मदद करने के लिए निवासियों की ओर से पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक टाइगर रिजर्व स्थापित करना आवश्यक है.

जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बाघों का स्वर्गः तथ्य एक नजर में

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण चार नए बाघ अभ्यारण्यों के गठन के लिए सहमत दे दी गई है: वे अभ्यारण्य इस प्रकार हैं:

सुनाबेडा (ओडिशा) (Sunabeda, Odisha)

रातापानी (मध्य प्रदेश) (Ratapani, Madhya Pradesh)

ओरंग (असम) (Orang, Assam)

गुरु घासीदास (छत्तीसगढ़) (Guru Ghasidas, Chhattisgarh)

यहीं आपको बता दें कि संबंधित राज्य सरकारों ने सुहेलवा (उत्तर प्रदेश) (Suhelwa,Uttar Pradesh), कावेरी एमएम हिल्स (कर्नाटक) (Cauvery MM Hills, Karnataka), म्हदेई (गोवा) (Mhadei, Goa), श्रीविल्लीपुथुर ग्रिजल्ड जाइंट स्कुईरल (तमिलनाडु) (Srivilliputhur Grizzled Giant Squirrel, Tamil Nadu) और दिबांग (अरुणाचल प्रदेश) (Dibang, Arunachal Pradesh) को बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.

बाघों या टाइगर का विलुप्त होना

हाल के वर्षों में संरक्षण प्रयासों के कारण बाघों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई प्रयास जारी हैं. इस बात को भी नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है कि कैट्स (cats) को लुप्तप्राय (Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

बाघों का संरक्षण केवल उनकी संख्या बढ़ाने के बारे में नहीं है क्योंकि अधिक बाघों को अधिक निवास की आवश्यकता होती है, जो हर दिन कम और कम उपलब्ध होता जा रहा है. यह महत्वपूर्ण है कि बाघ की आबादी घटाना बंद हो जाए और निवास स्थान भी खोना बंद हो जाएं.

बाघ की आबादी में गिरावट के लिए प्रमुख खतरे जिम्मेदार हैं (Threats that tigers are facing)

बाघ या टाइगर कई सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मुख्य तौर पर उन क्षेत्रों में जीवित रहने की बात करें जहां वे पहले से हजारों वर्षों से रह रहे हैं.

IUCN रेड सूची के अनुसार, बाघ एक लुप्तप्राय जानवर के रूप में सूचीबद्ध है. इस प्रजाति के सामने आने वाले प्रमुख खतरे हैं अवैध शिकार (Poaching), निवास स्थान का विनाश (Destruction of habitat), अपर्याप्त शिकार (Insufficient Prey), इत्यादि हैं. बाघों को उनकी खाल, हड्डियों और मांस के लिए भी मार दिया जाता है. इसलिए भी बाघों की संख्या में गिरावट आई है.

अवैध शिकार (Poaching) - बाघ का हर एक हिस्सा का अवैध बाजारों में कारोबार होता है. इसका उपयोग पारंपरिक एशियाई चिकित्सा में किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए इन जानवरों की मृत्यु की जाती थी.

लोगों ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बाघ की हड्डियों, दांतों का इस्तेमाल किया जिसे अवैध व्यापार भी कहा जा सकता है.

जैसा की उपर बताया गया है कि बाघों के शरीर के अंगों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है. इसलिए भी 1930 के बाद से बाघों की आबादी में अत्यधिक गिरावट आई है. अवैध शिकार बचे हुए बाघों की आबादी के लिए अगला खतरा है.

निवास स्थान की हानि (Habitat Loss) - बाघों ने अपनी ऐतिहासिक सीमा का 93% हिस्सा खो दिया है क्योंकि उनके निवास स्थान को मानव गतिविधि द्वारा नष्ट या डीग्रेड कर दिया गया है.

मनुष्य और जानवर अपने निवास स्थान को खोजने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं. बाघों को बड़े क्षेत्रों की जरूरत होती है. निवास स्थान के नुक्सान के साथ ही, बाघों को मृग और हिरण जैसी शिकार प्रजातियों की आबादी का भी गंभीर नुकसान हुआ है. ये भी कम हो गई हैं.

मनुष्य ने वन भूमि को मानव बस्तियों और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अधिग्रहित किया है. यह अंततः पशु आवासों के पूर्ण विनाश के परिणामस्वरूप हुआ है. वही जलवायु की स्थिति, सामंजस्य को प्रभावित करता है, और मानव के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है.

मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) - शिकार करने के लिए छोटे जंगलों के साथ, बाघों को पशुधन को मारने के लिए मजबूर किया जाता है और जब वे करते हैं तो किसान अक्सर जवाबी कार्रवाई करते हैं और इन्हें मारते हैं.

यानी मानवजनित गतिविधियों के कारण, बाघों की आबादी अपना निवास स्थान खो चुकी है. निवास स्थान की हानि के कारण उनकी प्रजातियों में कमी आई है. वे जंगल से बाहर आने लगे और शिकार की तलाश में गाँव आ गए.

टाइगर जो अपने शिकार की तलाश में जंगल से आए थे, उन्होंने घरेलू जानवरों, और मनुष्यों पर हमला किया. प्रतिशोध में, बाघों को भी बचाव के कारण मनुष्यों द्वारा मार दिया जाता है.

“Tiger conservation is not a choice, it is an imperative” - India’s Prime Minister Narendra Modi

आइये अब टाइगर की जनसंख्या में वृद्धि के बारे में जानते हैं

हाल के वर्षों में भारत में जंगली शेरों और बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई है. सरकार ने देश में बाघों की आबादी के संरक्षण से संबंधित कई कार्यक्रमों को भी शुरू किया है. वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड और ग्लोबल टाइगर फोरम के अनुसार, जंगली बाघों का आंकड़ा 3,890 हो गया है, जो पहले 3200 था. जंगली बाघों की संख्या पहली बार विश्व स्तर पर बढ़ी है! भारत की वन्यजीव नीति राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रावधान के माध्यम से संरक्षण को गले लगाती है.

कार्यान्वयन के लिए जिन विभिन्न रणनीतियों की योजना बनाई गई है, उनमें टाइगर रिइंट्रोडकशन (Tiger Reintroduction), लैंडस्केप संरक्षण (Landscape Conservation) और आवास प्रबंधन, प्रोटोकॉल की जांच, अवैध शिकार के लिए रणनीति, इत्यादि शामिल हैं.

- विभिन्न कार्यक्रमों और संस्थानों की स्थापना करना, जैसे कि TraMCA, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड्स, NGT, जो बाघ और उसके आवास के संरक्षण के उद्देश्य से हैं.

- 2008 में स्थापित TraMCA ट्रांस-बॉर्डर जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत और भूटान की एक संयुक्त पहल है.

- मानव-पशु संघर्ष को कम करना. इसके लिए शिकार, जल निकायों, इत्यादि की उपलब्धता के साथ उपयुक्त निवास स्थान प्रदान करना ताकि टाइगर बाहर न निकले और परिणामस्वरूप मानव-पशु संघर्ष न हो.

- पर्यटकों को परिधीय क्षेत्रों तक सीमित करना और मुख्य क्षेत्रों में नहीं जाने देना जहां टाइगर मेट और छोटे शावकों का आमतौर पर ध्यान रखा जाता है.

- शिकार और अवैध शिकार के मुद्दे से निपटने के लिए बेहतर प्रशिक्षित और कुशल वन प्रशासक और रेंजर्स का होना.

भारत में बाघ संरक्षण के लिए क्या-क्या किया जा रहा है?

भारत में, मुख्य बाघ संरक्षण पहलों में से एक को प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है. यह पहल 1973 मेंशुरू की गई थी और आज तक, पूरे देश में 25 से अधिक टाइगर रिज़र्व स्थापित किए गए हैं. इन जानवरों की यथासंभव रक्षा करने के लिए, ये रिज़र्व पुनः प्राप्त भूमि पर स्थापित किए गए हैं, जहां मानव विकास और निवास निषिद्ध है.

प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित वातावरण के भीतर बाघों के प्रजनन में सहायता और सुविधा प्रदान करना है और फिर इन बाघों को आगे बढ़ाना है ताकि दुनिया की आबादी का विकास हो सके.

प्रोजेक्ट टाइगर ने शिकारियों को पकड़ने और हत्या को रोकने के उद्देश्य से टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की भी स्थापना की गई है. यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 200 000 ग्रामीणों को स्थानांतरित करने में सहायक रही है ताकि वे अब बाघों के प्राकृतिक आवास के भीतर नहीं रह सकें. यह मनुष्यों पर बाघ के हमलों के जोखिम को कम करता है (जो अक्सर ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए बाघ की हत्या की ओर जाता है).

प्रोजेक्ट टाइगर को द नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी (NTCA) द्वारा प्रशासित किया जाता है. यह मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है जिसका समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय भाग है, जो कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई क्षमता के अंतर्गत है.

प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले आवास हैं:

मध्य भारत संरक्षण इकाई (Central India conservation unit)

शिवालिक-तराई संरक्षण इकाई (Shivalik-terai conservation unit)

उत्तर पूर्व संरक्षण इकाई (North East conservation unit)

सरिस्का संरक्षण इकाई (Sariska conservation unit)

सुंदर बंस संरक्षण इकाई (Sunder bans conservation unit)

पूर्वी घाट संरक्षण इकाई (Eastern Ghats conservation unit)

पश्चिमी घाट संरक्षण इकाई (Western Ghats conservation unit)

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) के बारे में

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है.

यह 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था.

इसे 2006 में संशोधित, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सक्षम प्रावधानों के तहत बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए, इसके लिए सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार गठित किया गया था.

अंत मेंआइये जानते हैं कि आखिर बाघों को क्यों बचाएं?

बाघ दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रजातियों में से एक है. हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत का हिस्सा होने के नाते, उनका बहुत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है. फिर भी वे सिर्फ एक शानदार जानवर से अधिक हैं - वे पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं जिसमें वे रहते हैं. खाद्य श्रृंखला के शीर्ष शिकारियों के रूप में, बाघ शिकार की प्रजातियों की आबादी को जांच में रखते हैं, जो बदले में शाकाहारी और वनस्पति के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, जिस पर वे भोजन करते हैं.

संतुलित पारिस्थितिक तंत्र न केवल वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि लोगों के लिए भी - स्थानीय रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर दोनों. लोग जंगलों पर भरोसा करते हैं, चाहे वह सीधे उनकी आजीविका के लिए हो या परोक्ष रूप से हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले खाद्य और उत्पादों के लिए. बाघ न केवल पारिस्थितिक अखंडता बनाए रखने के द्वारा जंगल की रक्षा करते हैं, बल्कि एक क्षेत्र में सुरक्षा और निवेश के उच्चतम स्तर को भी लाते हैं. बाघों की रक्षा करके, हम वनों की रक्षा कर रहे हैं - जो अंततः हम सभी को लाभ पहुंचाते हैं.

