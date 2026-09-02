उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत की खबर है। करीब एक साल पहले मानदेय बढ़ाने और दूसरी सुविधाएं देने का फैसला किया गया था, लेकिन कर्मचारी इसके लागू होने का इंतजार कर रहे थे। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोकभवन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के कार्यालय का उद्घाटन कर रहे है। साथ ही निगम का लोगो, वेबसाइट और पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी और पद के हिसाब से 20000 से लेकर 40000 रुपये तक मासिक मानदेय मिल सकेगा। इससे प्रदेश के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। 4 श्रेणियों में तय हुआ मानदेय सरकार ने आउटसोर्सिंग के अलग-अलग पदों को चार श्रेणियों में रखा है। इसके आधार पर मानदेय तय किया गया है। विभागों ने अब तक करीब 2.70 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्यरत होने की जानकारी दी है।

श्रेणी मासिक मानदेय -श्रेणी-1 40,000 रुपये -श्रेणी-2 25,000 रुपये -श्रेणी-3 22,000 रुपये -श्रेणी-4 20,000 रुपये भर्ती प्रक्रिया भी होगी ज्यादा व्यवस्थित नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक केंद्रीकृत सिस्टम तैयार किया जा रहा है। पोर्टल शुरू होने के बाद मैनपावर उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन होगा। भर्ती में नियमानुसार आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। श्रेणी-1 और 2 के पदों के लिए लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू होगा, जबकि श्रेणी-3 और 4 में इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। एक और अहम बात यह है कि कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक मानदेय देने की व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर और इंजीनियर को 40 हजार तक वेतन श्रेणी-1 में ज्यादा जिम्मेदारी और विशेषज्ञता वाले पद रखे गए हैं। इसमें डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, एसडीओ, लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट और रिसर्च ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं।