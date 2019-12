‘हाउडी मोदी’ (‘Howdy Modi’) क्या है?

यह कार्यक्रम 22 सितंबर 2019 को टेक्सास के ह्यूस्टन में आयोजित किया गया था, जहां पूरे अमेरिका से भारतीय मूल के लगभग 50,000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. यह भारतीय मूल का अब तक का सबसे बड़ा समागम था, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संबोधित किया था.

इस कार्यक्रम को 'हाउडी मोदी' के रूप में क्यों जाना जाता है?

टेक्सास में अभिवादन का सामान्य तरीका है हाउडी कहना जिसका अर्थ है 'आप कैसे हैं?' 'How are you? इसलिए, 'हाउडी मोदी' का अर्थ है 'आप कैसे हैं, मोदी?' यहीं आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम अमेरिका में अभिवादन के लिए हाउडी शब्द का प्रयोग किया जाता है. किसी विदेश मंत्री के लिए यह सबसे बड़ा आयोजन था. जब पीएम नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन पहुंचे, तो उन्होंने ट्वीट किया, 'हाउडी ह्यूस्टन'.

आइये अब इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं.

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए 22 सितंबर 2019 को ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में टेक्सास इंडिया फोरम (TIF) द्वारा आयोजित किया गया. यह सामुदायिक शिखर सम्मेलन टेक्सास के हाउडी मोदी शिखर सम्मेलन के रूप में प्रसिद्ध है.

1,000 से अधिक स्वयंसेवकों और 650 टेक्सास स्थित वेलकम पार्टनर संगठनों के समर्थन से 'हाउडी मोदी' शिखर सम्मेलन सफलता पूर्वक आयोजित किया गया.

टेक्सास इंडिया फोरम (TIF) के बारे में

टेक्सास इंडिया फोरम (TIF) एक गैर-लाभकारी संगठन (non-profit organisation) है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच लोकतंत्र, समावेशी आर्थिक विकास और पारस्परिक सम्मान के साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करके सहयोग को प्रोत्साहित करती है. टीआईएफ का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के भीतर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय-अमेरिकी संगठनों और संस्थानों को एक साथ लाना है और भारत के साथ संलग्न के अधिक अवसर पैदा करना है. आयोजन की लागत को आम जनता से डोनेशन के द्वारा पूरा किया गया. TIF एक टेक्सास स्थित 501(c)(3) अलाभकारी संगठन है जिसका EIN 84-2398788 है. आपको बता दें कि TIF को दिए गए सभी योगदान आधिकारिक रूप से कर-कटौती योग्य होते हैं.

‘हाउडी मोदी' कार्यक्रम के मुख्य तथ्य:

- इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को विदाई दी.

- कार्यक्रम की टैगलाइन ‘Shared Dreams, Bright Futures’ थी. यह संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत-अमेरिकियों के योगदान पर केंद्रित है और साथ ही भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत और स्थायी साझेदारी को फोकस करती है.

- टेक्सास के भारतीय-अमेरिकी कलाकारों द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए.

- पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट टैक्स को खत्म करने का ऐलान किया.

- पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंक को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ लड़ाई का समय आ गया है.

- विकास सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया.

- पीएम नरेंद्र मोदी ने आसानी से जीने के लिए डिजिटल इंडिया का लाभ उठाने की बात कही.

- उन्होंने यह भी कहा कि पुराने कानूनों और जटिल कर ढांचे को विदाई देने का समय भी आ गया है.

- उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनस टू ईज ऑफ लिविंग पर भी फोकस किया.

- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, भारत खुले में शौच करने को भी फेयरवेल देगा.

- उन्होंने विविधता पर भी ध्यान केंद्रित किया जो हमारे जीवंत लोकतंत्र की नींव है.

- सीमा सुरक्षा, अमेरिका और भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है.

तो अब आप जान गए होंगे कि 22 सितंबर 2019 को NRG स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ह्यूस्टन, टेक्सास में TIF द्वारा आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम Howdy Modi इवेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी शामिल थे. टेक्सास में हाउडी का अर्थ है 'आप कैसे हैं' और पीएम नरेंद्र मोदी को 'हाउडी मोदी' कहकर अभिवादन किया गया, इसलिए यह प्रसिद्ध हो गया.

