उत्तर प्रदेश का वह जिला, जहां हैं सबसे कम नगर निकाय

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। भारत का यह राज्य सबसे अधिक जिले वाला राज्य भी है। यहां कुल 75 जिले हैं, जिनकी अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। इस कड़ी में यहां एक जिला ऐसा भी है, जो कि सबसे कम नगर निकाय वाला जिला भी है। क्या आप इस जिले के बारे में जानते हैं, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

यूपी का वह जिला, जिसमें हैं सबसे कम नगर निकाय

उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती सबसे कम नगरीय स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) वाला जिला है। यहां शहरीकरण का लेवल बहुत ही कम होने के कारण प्रशासनिक रूप से सबसे कम नगर निकाय हैं।

श्रावस्ती जिले का नगरीय निकाय स्ट्रक्चर

उत्तर प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकायों के तीन प्रमुख स्तर होते हैं, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। श्रावस्ती जिले में न तो कोई नगर निगम है और न ही नगर पालिका परिषदों का कोई बड़ा नेटवर्क है। यहां मुख्य रूप से भिनगा का जिला मुख्यालय और इकौना की नगर पंचायत ही प्रमुख नगरीय निकाय के रूप में है।