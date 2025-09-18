RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन है?

By Mahima Sharan
Sep 18, 2025, 17:03 IST

क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन है? जिराफ अपनी लंबी गर्दन और टांगों के लिए जाना जाता है। यह अफ्रीका के सवाना और जंगलों में रहता है। वहां यह ऐसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता है, जहां तक कुछ ही जानवर पहुंच पाते हैं। इस लेख में हम दुनिया के सबसे लंबे जानवर, जिराफ, से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों, उसके रहने की जगह और उसकी अनोखी शारीरिक बनावट के बारे में जानेंगे।

दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन है? दुनिया में कई ऊंचे जानवर हैं। सदियों के विकास के बाद वे अपनी जरूरतों के हिसाब से सही ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इन सब में जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। एक वयस्क नर जिराफ की ऊंचाई आमतौर पर 16-18 फीट (4.8 से 5.5 मीटर) तक होती है। वहीं, एक मादा जिराफ 14-16 फीट (4.3 से 4.8 मीटर) तक ऊंची हो सकती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, अब तक का सबसे लंबा जिराफ 'जॉर्ज' नाम का एक मसाई बुल जिराफ था। साल 1959 में उसकी ऊंचाई 5.8 मीटर (19 फीट) दर्ज की गई थी।

जिराफ अपनी बहुत लंबी गर्दन और टांगों के लिए जाने जाते हैं। वे मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना और जंगलों में रहते हैं। एक नवजात जिराफ की ऊंचाई भी ज्यादातर इंसानों से ज्यादा होती है। जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही हर जिराफ की त्वचा का पैटर्न भी अनोखा होता है। अपने शांत स्वभाव के कारण, इन विशाल जानवरों ने सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। दुनिया के इस सबसे लंबे जानवर के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

जिराफ (Giraffa camelopardalis) को धरती के सबसे लंबे जानवर का खिताब मिला है। एक वयस्क नर जिराफ 16 से 18 फीट तक लंबा हो सकता है। सिर्फ उसकी गर्दन ही 6 फीट तक लंबी होती है। यह शानदार जानवर अफ्रीका के सवाना और जंगलों का मूल निवासी है। यह ऊंचे पेड़ों, खासकर बबूल की प्रजाति के पेड़ों से पत्तियां, फल और फूल खाता है। जिराफ की ऊंचाई उसे भोजन और सुरक्षा दोनों में फायदा पहुंचाती है। अपनी लंबी गर्दन के कारण, वह उन ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता है, जहां दूसरे जानवर नहीं पहुंच पाते। साथ ही, अपनी ऊंचाई की वजह से वह शिकारियों को दूर से ही देख लेता है। यह अनोखी शारीरिक बनावट न केवल उन्हें भोजन खोजने में मदद करती है, बल्कि शिकारियों को दूर से देखने के लिए एक बेहतरीन जगह भी देती है।

खासियत

जानकारी

ऊंचाई

18 फीट (5.5 मीटर) तक

गर्दन की लंबाई

6 फीट (1.8 मीटर) तक

रहने की जगह

अफ्रीका के सवाना और जंगल

भोजन

पत्तियां, मुख्य रूप से बबूल

रफ्तार

कुछ देर के लिए 35 मील प्रति घंटे तक

जिराफ इतना लंबा और अनोखा क्यों है?

जिराफ की लंबी गर्दन और टांगें उसकी सबसे खास पहचान हैं। जिराफ के बारे में कुछ और मजेदार तथ्य नीचे दिए गए हैं:

*   उसकी गर्दन में ज्यादातर स्तनधारियों की तरह सात हड्डियां होती हैं। लेकिन ये हड्डियां बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, जिससे उसे इतनी ऊंचाई मिलती है।

*   यह शारीरिक बनावट जिराफ को ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने में मदद करती है। इससे उसे ऐसा भोजन मिलता है, जिसके लिए मुकाबला बहुत कम होता है।

*   इसके अलावा, जिराफ की जीभ 21 इंच लंबी होती है। यह उसे कांटेदार टहनियों से पत्तियां तोड़ने में मदद करती है।

*   सामाजिक तौर पर, जिराफ झुंड में रहते हैं, जिसे ‘टावर’ कहा जाता है। वे अपना दबदबा कायम करने के लिए अपनी गर्दन का इस्तेमाल लड़ाई में करते हैं, जिसे ‘नेकिंग’ कहते हैं।

*   अपनी ऊंचाई के बावजूद, जिराफ थोड़ी दूरी तक 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं।

जिराफ की ऊंचाई उसके जीवित रहने और संरक्षण के लिए क्यों जरूरी है?

जिराफ की ऊंचाई उसे जीवित रहने में बहुत मदद करती है। इससे उसे भोजन ढूंढने और अपनी रक्षा करने, दोनों में फायदा होता है। हालांकि, जिराफ को रहने की जगह की कमी और अवैध शिकार जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। इन वजहों से उनकी आबादी में गिरावट आई है। संरक्षण के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य जिराफ के रहने की जगहों को बचाना और पर्यावरण में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पूरे अफ्रीका में जिराफ की आबादी पर नजर रखने से जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे इस खास प्रजाति को बचाने में भी सहायता मिलती है, जिनकी संख्या जंगल में अभी लगभग 1,17,000 है।


