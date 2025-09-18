क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन है?

दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन है? दुनिया में कई ऊंचे जानवर हैं। सदियों के विकास के बाद वे अपनी जरूरतों के हिसाब से सही ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इन सब में जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। एक वयस्क नर जिराफ की ऊंचाई आमतौर पर 16-18 फीट (4.8 से 5.5 मीटर) तक होती है। वहीं, एक मादा जिराफ 14-16 फीट (4.3 से 4.8 मीटर) तक ऊंची हो सकती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, अब तक का सबसे लंबा जिराफ 'जॉर्ज' नाम का एक मसाई बुल जिराफ था। साल 1959 में उसकी ऊंचाई 5.8 मीटर (19 फीट) दर्ज की गई थी। जिराफ अपनी बहुत लंबी गर्दन और टांगों के लिए जाने जाते हैं। वे मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना और जंगलों में रहते हैं। एक नवजात जिराफ की ऊंचाई भी ज्यादातर इंसानों से ज्यादा होती है। जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही हर जिराफ की त्वचा का पैटर्न भी अनोखा होता है। अपने शांत स्वभाव के कारण, इन विशाल जानवरों ने सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। दुनिया के इस सबसे लंबे जानवर के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन है? जिराफ (Giraffa camelopardalis) को धरती के सबसे लंबे जानवर का खिताब मिला है। एक वयस्क नर जिराफ 16 से 18 फीट तक लंबा हो सकता है। सिर्फ उसकी गर्दन ही 6 फीट तक लंबी होती है। यह शानदार जानवर अफ्रीका के सवाना और जंगलों का मूल निवासी है। यह ऊंचे पेड़ों, खासकर बबूल की प्रजाति के पेड़ों से पत्तियां, फल और फूल खाता है। जिराफ की ऊंचाई उसे भोजन और सुरक्षा दोनों में फायदा पहुंचाती है। अपनी लंबी गर्दन के कारण, वह उन ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता है, जहां दूसरे जानवर नहीं पहुंच पाते। साथ ही, अपनी ऊंचाई की वजह से वह शिकारियों को दूर से ही देख लेता है। यह अनोखी शारीरिक बनावट न केवल उन्हें भोजन खोजने में मदद करती है, बल्कि शिकारियों को दूर से देखने के लिए एक बेहतरीन जगह भी देती है। खासियत जानकारी ऊंचाई 18 फीट (5.5 मीटर) तक गर्दन की लंबाई 6 फीट (1.8 मीटर) तक रहने की जगह अफ्रीका के सवाना और जंगल भोजन पत्तियां, मुख्य रूप से बबूल रफ्तार कुछ देर के लिए 35 मील प्रति घंटे तक

जिराफ इतना लंबा और अनोखा क्यों है? जिराफ की लंबी गर्दन और टांगें उसकी सबसे खास पहचान हैं। जिराफ के बारे में कुछ और मजेदार तथ्य नीचे दिए गए हैं: * उसकी गर्दन में ज्यादातर स्तनधारियों की तरह सात हड्डियां होती हैं। लेकिन ये हड्डियां बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, जिससे उसे इतनी ऊंचाई मिलती है। * यह शारीरिक बनावट जिराफ को ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने में मदद करती है। इससे उसे ऐसा भोजन मिलता है, जिसके लिए मुकाबला बहुत कम होता है। * इसके अलावा, जिराफ की जीभ 21 इंच लंबी होती है। यह उसे कांटेदार टहनियों से पत्तियां तोड़ने में मदद करती है। * सामाजिक तौर पर, जिराफ झुंड में रहते हैं, जिसे ‘टावर’ कहा जाता है। वे अपना दबदबा कायम करने के लिए अपनी गर्दन का इस्तेमाल लड़ाई में करते हैं, जिसे ‘नेकिंग’ कहते हैं। * अपनी ऊंचाई के बावजूद, जिराफ थोड़ी दूरी तक 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। जिराफ की ऊंचाई उसके जीवित रहने और संरक्षण के लिए क्यों जरूरी है?