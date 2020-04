World Day for Safety and Health at Work 2020: वर्तमान थीम, उद्देश्य और तथ्य

World Day for Safety and Health at Work 2020: COVID-19 महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया की सरकारें, नियोक्ता, श्रमिक और पूरे समाज को काम करने वाली जगहों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्सों में COVID-19 संक्रमण बढ़ रहा है और दूसरों में घटती दरों को बनाए रखने की क्षमता पर ज़ोर दिया जा रहा है. इसलिए कार्यस्थल में सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है और जो लोग कार्यस्थल पर काम से संबंधित चोट या बीमारी से मर गए हैं, श्रमिक दिवस उन्हें सम्मानित करता है.

हर दिन अधिकांश समय, लोग उस संगठन में खर्च करते हैं जहां वे पैसा कमाने के लिए काम करते हैं. कार्यस्थल पर स्वस्थ मानकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी, काम से संबंधित चोट इत्यादि से बचा जा सके. लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाया जाता है.

यहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा इस दिन को वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया था. मूल रूप से, यह एक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उभरते रुझानों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करता है.

विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य समस्या की भयावहता पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करना और स्वस्थ कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है ताकि काम से संबंधित कई मौतों और चोटों को कम किया जा सके. क्या आप जानते हैं कि 28 अप्रैल भी मृत और घायल श्रमिकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस है जो 1996 से पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा आयोजित किया गया था? हर साल, ILO एक पुस्तिका प्रकाशित करता है और इस मुद्दे पर सूचना का प्रसार भी करता है.

विश्व स्वास्थ्य दिवस कब, क्यों कैसे मनाया जाता है?

विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020: थीम

विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 का थीम है “Stop the pandemic: Safety and health at work can save lives".

महामारी COVID-19 संकट के कारण, गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बारे में चिंताएं हैं जो संप्रेषण को दबाने में की गई प्रगति को आगे बढ़ाती हैं. इस दिन का उद्देश्य काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय त्रिपक्षीय वार्ता को प्रोत्साहित करना है. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कार्यस्थलों में सुरक्षित प्रथाओं को अपनाने और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) सेवाओं की भूमिका पर जागरूकता बढ़ा रहा है.

In 2019 का थीम था “Safety and Health and the Future of Work”.

In 2018 का थीम था "OSH vulnerability of young workers".

In 2017 का थीम था "Optimise the collection and use of OSH data".

हर साल व्यावसायिक दुर्घटनाओं या काम से संबंधित बीमारियों के परिणामस्वरूप हजारों लोग मर जाते हैं. इसमें कोई संदेह नहीं कि इस दैनिक प्रतिकूलता की मानवीय लागत बहुत बड़ी है और गरीबों पर आर्थिक बोझ भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रैक्टिस हर साल वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद को भी प्रभावित करते हैं.

25 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास एजेंडा 2030 को अपनाया गया, जो गरीबी खत्म करने, प्लेनेट की रक्षा करने और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित है.

विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कैसे मनाया जाता है?

28 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र, ILO, समुदायों और सरकारी निकायों, सुरक्षा के लिए और कार्यस्थल पर बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई संगठन एक साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान को बढ़ावा देते हैं, जिसे विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस के रूप में जाना जाता है. हर साल संयुक्त राष्ट्र इवेंट कैलेंडर में इवेंट्स को पोस्ट करता है.

इसके अलावा, समुदाय के नेता, संगठनात्मक प्रतिनिधि कार्यस्थल स्वास्थ्य, सुरक्षा उपायों इत्यादि जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इस दिन को बढ़ावा देते हैं. कार्यस्थल पर स्वास्थ्य मुद्दों, सुरक्षा उपायों इत्यादि के प्रसारण पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है.

The SafeDay report - In the face of a pandemic: कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) जोखिम पर केंद्रित है जो COVID-19 के प्रसार से उत्पन्न हो रहे हैं.

इसलिए, इस दिन हमें पर्यावरण को स्वस्थ और सकारात्मक बनाने के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए और इस महामारी के समय में एहतियात बरतने चाहिए.

पृथ्वी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

कोरोना वायरस का नाम ‘कोरोना’ ही क्यों रखा गया है?