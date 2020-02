World NGO Day 2020: इतिहास, महत्व और मुख्य तथ्य

NGO को गैर-सरकारी संगठन या गैर-लाभ संगठनों के रूप में भी जाना जाता है जो आज के समाज में कई चुनौतियों का सामना करते हैं. NGO शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान या विकास इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को समाज की भलाई के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना है.

विश्व NGO दिवस: इतिहास

2010 में, विश्व NGO दिवस को आधिकारिक तौर पर लिथुआनिया (Lithuania) में बाल्टिक सागर राज्यों के IX बाल्टिक सागर NGO फोरम परिषद के सदस्य देशों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी. बाल्टिक सागर NGO फोरम के सदस्य देश डेनमार्क (Denmark),एस्टोनिया (Estonia), फिनलैंड (Finland), जर्मनी (Germany), आइसलैंड (Iceland), लातविया (Latvia), लिथुआनिया (Lithuania), पोलैंड (Poland), रूस (Russia), नॉर्वे (Norway) और स्वीडन (Sweden) हैं. 27 फरवरी, 2014 को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी (Helsinki) में पहली बार विश्व NGO दिवस मनाया गया. इस आयोजन की मेजबानी फिनलैंड के विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी. हेलसिंकी ((Helsinki) में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों NGO, यूएन, यूनेस्को और यूरोपीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय नेता एकत्र हुए थे.

यूनेस्को के सहायक महानिदेशक एरिक फाल्ट (Eric Falt) के अनुसार: "This is an opportunity to raise the flag for the NGOs and simply recognises the way they change the world we live in..."

विश्व NGO दिवस मनाने के उद्देश्य हैं:

- सभी क्षेत्रों से गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों और उपलब्धियों को उजागर करना.

- समाज में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को समझने के लिए, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज के लिए NGO क्या कर रहा है को दर्शाना.

- गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि वह उन मुद्दों पर चर्चा क्र सकें जिसके कारण उनके काम में बाधा आती है साथ ही अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करना.

विश्व NGO दिवस कैसे मनाया जाता है?

आपको बता दें कि विश्व NGO दिवस अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ने पाकिस्तान में "विश्व NGO दिवस" के लिए माननीय सद्भावना राजदूत के रूप में श्री जफर इकबाल (Mr. Zafar Iqbal) की घोषणा की थी. वह "द NGO वर्ल्ड" के संस्थापक हैं. 2014 में, पाकिस्तान में, उन्होंने पहली बार इस दिवस को मनाने का अवसर लिया. तब से हर साल 27 फरवरी को पाकिस्तान के सामाजिक / गैर सरकारी संगठन के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि वे अपने अनुभवों को साझा कर सकें, उनकी उपलब्धियों और अधिक अच्छे के लिए नेटवर्किंग पर फोकस कर सकें.

विश्व NGO दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दुनिया भर में इसकी सराहना की जाती है. यह NGO के संस्थापक, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, सदस्यों, समर्थकों को याद करने और उन्हें सम्मानित करने के अवसर प्रदान करता है. इस दिन को मनाने के कई तरीके हैं और लोग शहर में गैर सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक कार्यों में संलग्न होते हैं.

विश्व NGO दिवस संगठन के द्वारा, विश्व NGO दिवस मनाने के 5 सुझाव दिए गए हैं:

- #WorldNGODay- दुनिया भर में फैला हुआ है और अधिक फैलाना है.

- छात्रों और लोगों के लिए विश्व NGO दिवस पर एक कार्यक्रम चलाने के लिए स्थानीय स्कूलों / विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना. इसके अलावा, यह एक गैर-सरकारी संगठन के मुद्दों और स्थानीय धर्मार्थ संस्थाओं से अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों के उनके अवसरों के बारे में जानने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है.

- ऑनलाइन, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र या स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से समुदाय के साथ संदेश साझा करने जैसी जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों का आयोजन करना.

- धन और जागरूकता बढ़ाने के लिए इवेंट्स में मेजबानी करना.

- विचारों और गुड्स स्वैप करने के लिए दूसरों के साथ एक NGO "एक्सचेंज" घटना का आयोजन करना. गैर सरकारी संगठनों की उपलब्धियों को भी इवेंट्स या पुरस्कारों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है.

विश्व NGO दिवस को मनाने के लिए यूनिवर्सल कांसेप्ट है जश्न मनाना (Celebrate), स्मरणोत्सव मनाना (Commemorate) और सहयोग करना (Collaborate) जो कि दुनिया भर में कई गैर सरकारी संगठनों और उनके पीछे के लोगों का सहयोग है.

इस दिन कई आयोजन किए जाते हैं. ऐसा ही एक कार्यक्रम जो 27 फरवरी, 2020 को इस्लामाबाद में आयोजित किया जाएगा.

विश्व NGO दिवस मनाने के लिए, एनसीआरडी (NCRD) के साथ साझेदारी में NGO वर्ल्ड विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा. इवेंट्स में "सोशल गुड", NGO Showcase (प्रदर्शनी) और SWERA अवार्ड के लिए एक सम्मेलन शामिल है.

इसलिए, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि विश्व NGO दिवस लोगों को प्रोत्साहित करने और सभी क्षेत्रों से सभी NGO के प्रयासों और उपलब्धियों के बारे में उन्हें सूचित करने के उद्देश्य से दुनिया भर में मनाया जाता है. यह दिन लोगों को तीसरे क्षेत्र के भीतर कैरियर पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है. इस दिन लोगों को NGO के पीछे काम करने वाले लोगों, उनके काम करने के तरीकों के बारे में बताया जाता है, उन मुद्दों पर चर्चा होती है जो उनके काम को प्रभावित करते हैं और आपसी समस्या को हल करने के लिए साझेदारी भी की जाती है.

