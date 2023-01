Mukarram Jah: हैदराबाद के आठवें निज़ाम मुकर्रम जाह का निधन, जानें कब बनें थे निजाम

The eighth Nizam of Hyderabad passed away: हैदराबाद के आठवें निजाम मुकर्रम जाह (Mukarram Jah) का हाल ही में इस्तांबुल, तुर्की में निधन हो गया. वे 89 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया साथ ही उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की.

उनके पार्थिव शारीर को हैदराबाद में चौमहल्ला पैलेस (Chowmahalla palace) ले जाया जायेगा और आवश्यक अनुष्ठानों के पूरा होने के बाद आसफ जाही परिवार के मकबरे के पास दफन किया जाएगा. आसफ जाही का मकबरा चारमीनार के बगल में मक्का मस्जिद के प्रवेश द्वार पर स्थित है.

Mukarram Jah, the titular eighth Nizam of Hyderabad, died in Istanbul, Turkey, on Saturday, according to a statement. He was 89