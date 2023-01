DIGITAL INDIA AWARDS-2022: 'e-NAM' इनिशिएटिव ने जीता प्लेटिनम अवार्ड, यहाँ देखें अवार्ड लिस्ट

DIGITAL INDIA AWARDS-2022: कृषि मंत्रालय की प्रमुख पहल 'e-NAM' इनिशिएटिव को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में नागरिकों की डिजिटल अधिकारिता कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के सातवें संस्करण के विजेताओं को हाल ही में सम्मानित किया है. इस सम्मान समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

इनोवेटिव डिजिटल आईडिया और इनिशिएटिव को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए भारत के नेशनल पोर्टल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की स्थापना की गयी है.

President Droupadi Murmu presented the seventh edition of the Digital India Awards today. The President said that social justice should be the prime objective of digital innovations.