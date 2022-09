UCO Bank Bharti 2022: सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, 19 अक्टूबर तक करें अप्लाई

UCO Bank Bharti 2022: बैंक में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर, यूको बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी ऑफिसर के 10 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.इच्छुक उम्मीदवार 19 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उम्मीदवार अंतिम तारीख के पहले जल्द करें आवेदन. उम्मीदवारों को पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना होगाI लिखित परीक्षा नवम्बर या दिसम्बर में आयोजित करवाई जाएगी और इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को सेपरट्ली बुलाया जाएगा I

UCO Bank Bharti 2022 महत्वपूर्ण तिथियाँ :

आवेदन की अंतिम तिथि - 19 अक्टूबर 2022

लिखित परीक्षा की तिथि - नवम्बर या दिसम्बर 2022 में

इंटरव्यू की तिथि - उम्मीदवारों को सेपरट्ली बुलाया जाएगा

UCO Bank Bharti 2022 पदों का विवरण:

सिक्योरिटी ऑफिसर - 10 पद

UCO Bank Bharti 2022 शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा :

इच्छुक उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है. साथ ही उम्मीदवारों की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिएI आरक्षित वर्ग को आयुसीमा में छूट प्रदान की जाएगीI

UCO Bank Bharti 2022 अनुभव:

सेना/नौसेना/वायु सेना के कमीशन अधिकारी या अर्धसैनिक बलों के सहायक कमांडेंट (बीएसएफ/सीआरपीएफ/आईटीबीपी/ सीआईएसएफ/एसएसबी आदि) या उप पुलिस अधीक्षक के रूप में 5 साल की सेवा का अनुभव

या

अर्धसैनिक बलों (बीएसएफ/सीआरपीएफ/आईटीबीपी/सीआईएसएफ/एसएसबी/आईबी/ सीबीआई आदि) में इंस्पेक्टर के रूप में और राज्य पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (इन्वेस्टीगेशन विंग) के रूप में 08 वर्ष की सेवा का अनुभव

UCO Bank Bharti 2022 सर्विस बांड :

न्यूनतम 2 वर्ष का

UCO Bank Bharti 2022 आवेदन प्रक्रिया:

स्टेप-1 उम्मीदवार बैंक की ऑफिसियल वेबसाइट पर www.ucobank.com पर जाएं

स्टेप-2 "RECRUITMENT" पर क्लिक करें

स्टेप-3 "SCALE -I में सुरक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए "APPLY ONLINE" विकल्प पर क्लिक करें। अब एक नई विंडो ओपन होगी I

स्टेप-4 उम्मीदवारों के पास एक वैध e- mail ID और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। बैंक रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी के माध्यम से परीक्षा आदि के लिए कॉल लेटर भेज सकता है। यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ईमेल आईडी बनानी चाहिए और उस ई-मेल अकाउंट और मोबाइल नंबर को भी बनाए रखना होगा

स्टेप-5 उम्मीदवारों को अब अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगाI

स्टेप-6 आवेदन पंजीकृत करने के लिए, "Click here for New Registration" टैब चुनें और नाम, पता विवरण और ई-मेल आईडी दर्ज करें। सिस्टम द्वारा Provisional Registration Number और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार को Provisional Registration Numbe और पासवर्ड नोट करना चाहिए। Provisional Registration Numbe और पासवर्ड को ईमेल और एसएमएस से भी भेजा जाएगा।

स्टेप-7 अपना विवरण सत्यापित करें' और 'Proceed' बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सेव करें।

स्टेप-8 FINAL SUBMIT से पहले आवेदन पत्र को अच्छी प्रकार चेक कर लें और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब पर क्लिक करें।