BSEB: सिमुलतला आवासीय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण आज से शुरू; 15 सितंबर तक करें आवेदन

BSEB Simultala Awasiya Vidyalaya Class 6 Admission 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय (Simultala Awasiya Vidyalaya) में कक्षा 6 में एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आज यानी 1 सितंबर से शुरू दिया गया है। एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लेने वाले छात्र और अभिभावक 15 सितंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट biharsimultala.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके साथ ही परीक्षा शुल्क जमा करना भी जरूरी है। कौन कर सकता है आवेदन? सिमुलतला आवासीय विद्यालय (SAV) में प्रवेश के लिए मांगे गए सभी पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले छात्र ही आवेदन करने के पात्र है। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं: शैक्षणिक योग्यता: अभ्यार्थी वर्तमान में किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का विद्यार्थी होना चाहिए, जिसने कक्षा 5वीं पास कर ली हो।

आयुः एडमिशन डेट तक छात्र की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आयु में छूट: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आयु में छूट दी गई है।

BSEB Simultala Entrance Exam Pattern: एग्जाम पैटर्न सिमुलतला आवासीय विद्यालय में एडमिशन पाने के लिए छात्रों को दो चरणों की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे पास करने वाले छात्र अगले चरण के लिए आगे बढ़ते हैं, जोकि मुख्य परीक्षा है। आइए समझते हैं दोनों चरणों की परीक्षा कैसे होती है-



प्रारंभिक परीक्षाः प्रीलिम्स परीक्षा 31 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:00 बजे से 3:30 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी। यह ऑब्जेक्टिव टाइप्स परीक्षा है, जिसमें हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ और इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा का प्रकार: ऑब्जेक्टिव टाइप्स

अवधिः 2 घंटे 30 मिनट

कुल अंक: 150 मुख्य परीक्षा: यह ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा गणित, मानसिक क्षमता, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में उम्मीदवारों की क्षमता का आंकने के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा का प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप्स

अवधि प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे 30 मिनट

कुल अंक: 300

सीटों का वितरण और आरक्षण इस वर्ष, सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने घोषणा की है कि वह 120 छात्रों का चयन करेगा। इन 120 छात्रों में से 60 पुरुष और 60 महिला उम्मीदवार प्रवेश के पात्र होंगे। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये का शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को केवल 50 रुपये का शुल्क देना होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी निर्देशों के अनुसार 5% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, बशर्ते उनकी विकलांगता 40% से कम न हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के जरूरी नियम आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे।

फोटो कलर में होनी चाहिए और उसकी साइज 40KB-100KB और JPG/JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए।

फोटो का हेड साइज 60%-70% होना चाहिए।

बैकग्राउंड सफेद या हल्के हरे रंग का होना चाहिए।

सिग्नेचर JPG/JPEG फॉर्मेट में 10KB-20KB के बीच होना चाहिए।