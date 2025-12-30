CBSE Board Exam 2026: 10वीं और 12वीं के एग्जाम की डेट्स में बदलाव, देखें रिवाइज्ड डेट्स

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की फाइनल डेट शीट जारी कर दी थी। परंतु, बोर्ड ने एग्जाम के कुछ सब्जेक्ट्स की डेट्स में बदलाव किया है। एग्जाम से जुड़ी यह अपडेट बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर एक नोटिफिकेशन के जरिए जारी की है।

जारी नोटिस के अनुसार, 10वीं का एग्जाम, जो पहले 3 मार्च 2026 को आयोजित किया गया था, अब वह 11 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगा। साथ ही, 12वीं का फाइनल एग्जाम, जो पहले 3 मार्च 2026 को आयोजित किया गया था, अब वह 10 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगा।

बोर्ड ने सभी स्कूलों को यह आदेश दिया है कि वह इस सूचना को सभी छात्रों और पेरेंट्स तक जल्द से जल्द पहुंचा दें।

रिवाइज्ड डेट्स

CBSE ने रिवाइज्ड डेटशीट जल्द ही जारी की जाएगी। साथ ही, नई एग्जाम डेट्स एडमिट कार्ड में भी दर्ज होंगी।

एक ही शिफ्ट में आयोजित होंगे एग्जाम