अब बिना अपार आईडी नहीं दे पाएंगे बोर्ड एग्जाम, 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए CBSE लाया नए नियम

सीबीएसई बोर्ड हाल ही में कुछ नए नियम लेकर आया है। अब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले हर छात्र-छात्राओं के पास अपार आईडी होना अनिवार्य है। जिन छात्रों की अपार आईडी नहीं बनेगी, उनको परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। यहां तक की ऐसे छात्रों को एग्जाम सेंटर भी अलॉट नहीं किया जाएगा।

अगर किसी कैंडिडेट के पास उनका अपार आईडी नहीं होता है, तो वे 9वीं और 11वीं कक्षा में खुद को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही छात्रों की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत तक होनी चाहिए।

75 प्रतिशत उपस्थिति है अनिवार्य

सीबीएसई के अधिकारियों के अनुसार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं की कक्षाओं में अटेंडेंस कम से कम 75 प्रतिशत होनी ही चाहिए अन्यथा उन्हें आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।

रद्द हो सकती है स्कूलों की मान्यता

वहीं, अगर कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो तुरंत उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। खास परिस्थितियों में ही उपस्थिति में 25 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए भी छात्रों को संतोषजनक कारण के साथ अपने स्कूलों में डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।