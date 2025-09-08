Schools Holiday (8 September)
अब बिना अपार आईडी नहीं दे पाएंगे बोर्ड एग्जाम, 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए CBSE लाया नए नियम

Sep 8, 2025, 17:53 IST

सीबीएसई लगातार पढ़ाई के तरीकों, किताबों, पाठ्यक्रमों के नियमों में बदलाव कर रहा है और इसी संदर्भ में अब CBSE ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए APPAR ID अनिवार्य कर दी है। अब बिना अपाक आईडी के किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही छात्र कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए पंजीकरण भी नहीं करवा पाएंगे। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के पास कम से कम 70 प्रतिशत अटेंडेंस होना अनिवार्य है अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। बता दें कि अगर कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

सीबीएसई बोर्ड हाल ही में कुछ नए नियम लेकर आया है। अब हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले हर छात्र-छात्राओं के पास अपार आईडी होना अनिवार्य है। जिन छात्रों की अपार आईडी नहीं बनेगी, उनको परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। यहां तक की ऐसे छात्रों को एग्जाम सेंटर भी अलॉट नहीं किया जाएगा।

अगर किसी कैंडिडेट के पास उनका अपार आईडी नहीं होता है, तो वे 9वीं और 11वीं कक्षा में खुद को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही छात्रों की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत तक होनी चाहिए।

75 प्रतिशत उपस्थिति है अनिवार्य

सीबीएसई के अधिकारियों के अनुसार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं की कक्षाओं में अटेंडेंस कम से कम 75 प्रतिशत होनी ही चाहिए अन्यथा उन्हें आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।

रद्द हो सकती है स्कूलों की मान्यता

वहीं, अगर कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो तुरंत उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। खास परिस्थितियों में ही उपस्थिति में 25 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए भी छात्रों को संतोषजनक कारण के साथ अपने स्कूलों में डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।

बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण में छात्र का उपस्थिति डिटेल्स अगर सही नहीं मिलती है उसे डमी माना जाएगा। इस आधार पर भी उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।



