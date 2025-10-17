CBSE Board Practical Exam 2026: छात्रों के लिए बड़ी खबर! 10वीं-12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट घोषित, देखें http://cbse.gov.in/

CBSE Practical Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं के साथ-साथ प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट की डेट्स का ऐलान कर दिया है।

CBSE Exam Dates 2026: बोर्ड ने इस साल यानी 2025-2026 के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स 6 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए है। एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्र CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर नोटिस चेक करें।

CBSE Examination Notice: CBSE के द्वारा जारी नोटिस

सीबीएसई की तरफ से जारी किये गये नोटिस के मुताबिक, स्कूलों में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम हर साल 1 जनवरी से शुरू होते हैं, परंतु ठंडे क्षेत्रों में मौजूद स्कूल जनवरी में बंद होते है, जिसके कारण यह परीक्षाएं पहले कराई जा रही हैं। साथ ही, बोर्ड ने स्कूलों को दिए गए इस टाइम पीरियड में सभी इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम को करवाने का आदेश दिया।