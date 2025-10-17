Assam TET Result 2025
CBSE Board Practical Exam 2026: छात्रों के लिए बड़ी खबर! 10वीं-12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट घोषित, देखें http://cbse.gov.in/

Akshara Verma
By Akshara Verma
Oct 17, 2025, 14:45 IST

सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। छात्र एग्जाम से जुड़ी सभी जानकारी के लिए CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट देखें। 

CBSE Practical Exam 2025-2026
CBSE Practical Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं के साथ-साथ प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट  की डेट्स का ऐलान कर दिया है।

CBSE Exam Dates 2026: बोर्ड ने इस साल यानी 2025-2026 के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट्स 6 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए है। एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्र CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर नोटिस चेक करें। 

CBSE Examination Notice: CBSE के द्वारा जारी नोटिस 

सीबीएसई की तरफ से जारी किये गये नोटिस के मुताबिक, स्कूलों में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम हर साल 1 जनवरी से शुरू होते हैं, परंतु ठंडे क्षेत्रों में मौजूद स्कूल जनवरी में बंद होते है, जिसके कारण यह परीक्षाएं पहले कराई जा रही हैं। साथ ही, बोर्ड ने स्कूलों को दिए गए इस टाइम पीरियड में सभी इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम को करवाने का आदेश दिया।

CBSE Practical Exam 2025: कब से शुरू होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं?

CBSE बोर्ड ने सभी छात्रों को नोटिस के जरिए प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट एग्जाम से जुड़ी जानकारी दी। एग्जाम से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप नीचे टेबल पर नजर डालें। 

कक्षा  एग्जाम का नाम  डेट्स 
10वीं - 12वीं  प्रैक्टिकल एग्जाम, इंटर्नल असेसमेंट एग्जाम्स और  प्रोजेक्ट वर्क 6 नवंबर, 2025 से 6 दिसंबर

Board Exam LOC: स्कूली-छात्रों के लिए जरूरी जानकारी

बोर्ड ने डेट्स बताने के साथ स्कूल और छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारी और नियमों के बारे में बताया है।  

1. सभी स्कूल अपने छात्रों का नाम ऑनलाइन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) में शामिल करके लिस्ट बनानी है।

2. कक्षा 10वीं का इंटरनल असेसमेंट सिर्फ एक बार होगा। 

3. स्कूलों को दिए गए समय के अनुसार 10वीं के छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन (IA) अंक भरने होंगे।

4. सभी स्कूल एक्सटर्नल एग्जाम और सुपरवाइजर की डिटेल्स के लिए अपने रीजनल ऑफिस से संपर्क करें।  

5. प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद आंसर शीट रीजनल ऑफिस को दें।  

यहां देखें - CBSE 10th 12th Practical Exam 2026 for Winter Bound Schools to Begin on Nov 6



 

 


