JEE Main 2026 City Intimation Slip
CUET UG 2026 Registration: अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन; 31 जनवरी तक cuet.nta.nic.in पर करें अप्लाई, जानें पूरी प्रक्रिया

Akshara Verma
By Akshara Verma
Jan 5, 2026, 16:47 IST

CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके है। सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

CUET UG 2026 Registration Commence at cuet.nta.nic.in
CUET UG 2026: राष्ट्रीय एग्जाम एजेंसी ने CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (जैसे DU, JNU, BHU) में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। 

नोटिस के अनुसार, CUET UG 2026 एंट्रेंस एग्जाम मई 2026 में आयोजित किए जाएंगे। यह एग्जाम देश भर में 13 माध्यमों से 11 से 31 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। एग्जाम के लिए रजिस्टर करने से पहले छात्र CUET UG 2026 पात्रता मानदंड को अच्छे से पढ़ें। 

CUET UG 2026: एग्जाम से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स 

छात्र CUET UG 2026 एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करने से पहले टेबल में दी गई सभी डिटेल्स और डेट्स को ध्यान में रखें।

इवेंट  इंपोर्टेंट डेट्स 
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 03 जनवरी 2026
रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट  30 जनवरी 2026 
फीस भुगतान की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 
करेक्शन विंडो 02 से 04 फरवरी 2026
एग्जाम की डेट्स 11 मई से 31 मई 2026

CUET UG पंजीकरण 2026 - यहां क्लिक करें

CUET स्नातक रजिस्ट्रेशन 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 

CUET UG 2026 के लिए रजिस्टर करने से पहले छात्रों को दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से पड़ने को कहा गया। साथ ही, आइए जानते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 

  • CUET UG 2026 के लिए रजिस्टर करने की कोई आयु सीमा नहीं है।

  • कक्षा 12 के एग्जाम में बैठने वाले या 10+2 प्रणाली के अनुसार कक्षा 12 पास कर चुके या किसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित समकक्ष एग्जाम पास कर चुके छात्र रजिस्टर कर सकते हैं।

  • रजिस्टर करने से पहले संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान/संगठन के पात्रता मानदंडों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

CUET UG 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस

छात्र को को अपनी-अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस का भुगतान करना होगा। 

कैटेगरी 

3 विषयों तक

अतिरिक्त सब्जेक्ट 

सामान्य 

₹1000

₹400

OBC-NCL / EWS

₹900

₹375

SC / ST / PwD / Third Gender

₹800

₹350

भारत के बाहर केंद्र 

₹4500

₹1800

CUET UG 2026: एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक 31 जनवरी, 2026 तक खुला रहेगा। रजिस्टर करने के लिए सभी छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें। 

स्टेप 1: CUET UG 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: सभी जरूरी डिटेल्स फिल करें। 

स्टेप 5: फिर, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। 

स्टेप 6: रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें। 

स्टेप 8: फिर, अपने फॉर्म को सबमिट करें। 

