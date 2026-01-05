CUET UG 2026 Registration: अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन; 31 जनवरी तक cuet.nta.nic.in पर करें अप्लाई, जानें पूरी प्रक्रिया

News

CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके है। सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

CUET UG 2026: राष्ट्रीय एग्जाम एजेंसी ने CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (जैसे DU, JNU, BHU) में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। नोटिस के अनुसार, CUET UG 2026 एंट्रेंस एग्जाम मई 2026 में आयोजित किए जाएंगे। यह एग्जाम देश भर में 13 माध्यमों से 11 से 31 मई 2026 तक आयोजित की जाएगी। एग्जाम के लिए रजिस्टर करने से पहले छात्र CUET UG 2026 पात्रता मानदंड को अच्छे से पढ़ें। CUET UG 2026: एग्जाम से जुड़ी इंपोर्टेंट डेट्स छात्र CUET UG 2026 एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करने से पहले टेबल में दी गई सभी डिटेल्स और डेट्स को ध्यान में रखें। इवेंट इंपोर्टेंट डेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 03 जनवरी 2026 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 फीस भुगतान की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 करेक्शन विंडो 02 से 04 फरवरी 2026 एग्जाम की डेट्स 11 मई से 31 मई 2026