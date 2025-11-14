IBPS Clerk Prelims Result 2025
FMGE Registration 2025: दिसंबर 2025 रजिस्ट्रेशन आज से natboard.edu.in पर होंगे शुरू, रजिस्टर करने के लिए यहां देखें Direct Link

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 14, 2025, 14:14 IST

FMGE December 2025 Registration: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) आज, 14 नवंबर, 2025 से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) दिसंबर 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। जो कैंडिडेट FMGE दिसंबर 2025 एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, वे रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जा सकते हैं।

NBEMS दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और नए रजिस्ट्रेशन लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। FMGE दिसंबर 2025 का रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद, कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं और आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं।

घोषित तारीखों के अनुसार, FMGE दिसंबर 2025 परीक्षा 17 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाली है। FMGE दिसंबर 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जा सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां दिए गए सीधे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

FMGE December 2025 Registration - यहां क्लिक करें

FMGE दिसंबर 2025 परीक्षा का शेड्यूल

जो कैंडिडेट दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे पूरा शेड्यूल यहां देख सकते हैं।

सूचना बुलेटिन की उपलब्धता 14 नवंबर, 2025 (दोपहर 3:00 बजे से)
रजिस्टर फॉर्म ऑनलाइन जमा करना 17 नवंबर, 2025 (दोपहर 3:00 बजे से) से 4 दिसंबर, 2025 (रात 11:55 बजे तक)
एग्जाम की डेट  17 जनवरी, 2026
रिजल्ट की घोषणा 17 फरवरी, 2026

FMGE दिसंबर 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के स्टेप्स

FMGE दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कैंडिडेट नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1: NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: FMGE एग्जाम के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6: FMGE दिसंबर 2025 का रजिस्टर पत्र भरें।

स्टेप 7: सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 8: फीस जमा करें।

स्टेप 9: सेव करें और सबमिट पर क्लिक करें।

